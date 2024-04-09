В России полное затмение Солнца будет наблюдаться через 36 лет

«Ближайшее полное солнечное затмение с благоприятными условиями наблюдения с территории России (либо в непосредственной близости от ее границ) случится лишь 30 апреля 2060 года», — сказала она.
Полное солнечное затмение с территории России ранее наблюдалось 29 марта 2006 года.
«Полоса его видимости проходила по территории России и даже идеально накрыла вершину Эльбрус. [Жители РФ также могли увидеть] полное затмение Солнца 1 августа 2008 года, когда лунная тень прошла через Новосибирск и Барнаул», — уточнила она.
Затмение 8 апреля
Солнечное затмение наблюдалось 8 апреля с 18:42 мск до 23:52 мск. Во время затмения лунная тень прочертила линию шириной 198 км на поверхности Земли. Наблюдатели, находившиеся на этих территориях (в их числе — США, Канада и Мексика), смогли увидеть, как Луна полностью закрывает собой Солнце.
Максимальная фаза, в течение которой Солнце полностью было закрыто Луной, составила 4 минуты 28 секунд. Она наблюдалась в 21:17 по московскому времени на севере Мексики. Частные фазы были видны в Северной и Южной Америке, в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России затмение не наблюдалось.