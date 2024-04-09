В России полное затмение Солнца будет наблюдаться через 36 лет

Максимальная фаза, в течение которой Солнце полностью было закрыто Луной, составила 4 минуты 28 секунд. Она наблюдалась в 21:17 по московскому времени на севере Мексики. Частные фазы были видны в Северной и Южной Америке, в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России затмение не наблюдалось.