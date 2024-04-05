В России опровергли общепринятую теорию о происхождении пастушьей сумки

В частности, оказалось, что обе половины генома пастушьей сумки, унаследованные от родительских видов, равноценны и используются клетками примерно одинаково. Это необычное явление, так как у других гибридных растений, в том числе у хлопчатника, кукурузы и клубники, обычно доминирует один из геномов, а в другом происходят потери генов или накапливаются изменения, препятствующие их активности. Это делает данное растение еще более интересным для изучения, подытожили исследователи.