В России опровергли общепринятую теорию о происхождении пастушьей сумки

«Также биологи выяснили, что очень далекие популяции пастушьей сумки — азиатская, ближневосточная и европейская — имеют одинаковые изменения в структуре хромосом. Это говорит о том, что пастушья сумка как вид возникла в процессе эволюции однократно. То есть все растения пастушьей сумки, которые сейчас распространены в мире, имеют одного предка», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа российских генетиков под руководством заведующего лабораторией геномики растений Института проблем передачи информации РАН (Москва) Алексея Пенина при изучении структуры генома обыкновенной пастушьей сумки (Capsella bursa-pastoris). Это травянистое растение широко распространено в России, а также в других странах.
Как объясняют исследователи, в последние годы пастушья сумка начала привлекать внимание генетиков по той причине, что она представляет собой гибридный вид, который возник относительно недавно. Это предположительно произошло в результате скрещивания двух относительно далеких, но при этом родственных видов, красноватой пастушьей сумки (Capsella rubella) и восточной пастушьи сумки (Capsella orientalis).
Пенин и его коллеги обнаружили, что эта гипотеза не совсем верна при изучении того, как устроены хромосомы обыкновенной пастушьей сумки, а также при анализе структуры ее полного генома. Проведенный учеными анализ показал, что Capsella rubella вряд ли является предком этого растения, а также указал на несколько других его необычных особенностей.
В частности, оказалось, что обе половины генома пастушьей сумки, унаследованные от родительских видов, равноценны и используются клетками примерно одинаково. Это необычное явление, так как у других гибридных растений, в том числе у хлопчатника, кукурузы и клубники, обычно доминирует один из геномов, а в другом происходят потери генов или накапливаются изменения, препятствующие их активности. Это делает данное растение еще более интересным для изучения, подытожили исследователи.