В России обучили нейросеть читать хрупкие свитки, не раскрывая их

Ранее стало известно, что с помощью искусственного интеллекта удалось расшифровать более 2 тыс. знаков на старинных свитках, серьезно пострадавших во время извержения Везувия в 79 году н. э. Достижение принадлежит команде студентов-программистов из Германии, США и Швейцарии. Они несколько месяцев вели работу по изучению старинного артефакта и получили приз в размере $700 тыс. от инициаторов конкурса Vesuvius Challenge. Участникам предлагалось расшифровать текст свитка, использовав для этого изображение, сделанное с помощью компьютерной томографии. До наших дней после извержения сохранилось лишь несколько обугленных папирусов, над расшифровкой которых не первый год работают специалисты из разных стран.