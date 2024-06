В России обучили нейросеть читать хрупкие свитки, не раскрывая их

Как рассчитывают авторы проекта, разработка «позволит сделать шаг на пути исследования и сохранения культурного наследия, и откроет новые возможности для историков, археологов и других специалистов в области гуманитарных наук». Гендиректор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров пояснил, что результаты работы будут представлены российскими учеными в августе 2024 года на The International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR) — ведущей международной научной конференции в области анализа и распознавания документов, которая состоится в греческих Афинах.