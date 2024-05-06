В России научились «вечно» хранить искусственные органы

«Сегодня умеют сохранять только относительно простые биологические элементы, такие как сперма, яйцеклетки или фрагменты тканей. При этом они остаются жизнеспособными. Проблемы возникают при попытках заморозить что-то большого объема, потому что криопротекторы (вещества, защищающие живые объекты от повреждающего действия замораживания. — Ред.) должны проникать во все участки органа. Самое крупное, что пока удавалось криоконсервировать, — это небольшая почка кролика. У нас получилось в экспериментах в лаборатории и на животных доказать, что возможно сохранять и более крупные объекты», — сказала заведующая лабораторией клеточных технологий и тканевой инженерии РУДН Ирина Арутюнян. В качестве объекта для экспериментов специалисты выбрали трехмерный матрикс из полимера полилактогликолида, который часто используется в медицине, в том числе для накладывания швов. В особую структуру из этого материала включили стволовые клетки человека. Полученные конструкции охладили до температуры жидкого азота, сохраняли разные промежутки времени, а после размораживания сравнили их свойства с исходными контрольными образцами. Оказалось, что имплантат полностью сохранил свои свойства.