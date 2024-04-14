Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России научили ИИ выявлять сужение мозговых артерий

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Научный коллектив специалистов МГУ имени М. В. Ломоносова, Московского политехнического университета и ООО «Гаммамед-Софт» разработал уникальный алгоритм с применением искусственного интеллекта для автоматического выявления стенозированных (суженных) участков артерий головного мозга. Как сообщили в пресс-службе Московского политехнического университета, оценка сосудов выполняется на основе данных компьютерной томографической ангиографии (КТА).

Источник: AFP 2023

«Новая методика позволяет автоматически реконструировать сосудистое дерево пациента и рассчитывать морфологические параметры для точной детекции областей патологического сужения сосудов. Основной целью исследования является создание эффективного инструмента для автоматической идентификации стенозов церебральных артерий на трехмерных КТА-изображениях», — отметили в пресс-службе.

Тестирование алгоритма на выборке из 118 КТА-серий показало высокую точность детекции стенозов — 83,1%. Также сделана трехмерная визуализация реконструированного сосудистого дерева с указанием локализации выявленных патологических сужений. Внедрение алгоритма в клиническую практику позволит значительно ускорить и упростить процесс диагностики стенозов интракраниальных артерий.

Результаты исследования представлены в рамках международной конференции «Язык, сознание, коммуникация: методология и гуманитарные практики», организованной Московским политехническим университетом, Институтом лингвистики и межкультурной коммуникации Сеченовского университета, филологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова, Донецким национальным университетом и НОЦ межкультурной коммуникации имени А. А. Леонтьева в рамках «Недели медицинского образования — 2024».