В России научили ИИ выявлять сужение мозговых артерий

Результаты исследования представлены в рамках международной конференции «Язык, сознание, коммуникация: методология и гуманитарные практики», организованной Московским политехническим университетом, Институтом лингвистики и межкультурной коммуникации Сеченовского университета, филологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова, Донецким национальным университетом и НОЦ межкультурной коммуникации имени А. А. Леонтьева в рамках «Недели медицинского образования — 2024».