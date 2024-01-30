В России научили ИИ анализировать изменения в тканях мозга при рассеянном склерозе

Ученый рассказал, что рассеянный склероз сопровождается появлением множества очаговых изменений в тканях головного мозга, которые динамично развиваются, в связи с чем очень сложно посчитать их количество и измерить. Специалистам-неврологам важно оценить, эффективно ли действует подобранный препарат. «Метод искусственного интеллекта помогает посчитать количество очагов — стало их меньше или больше, померить размеры. Врач-рентгенолог уже принимает окончательное решение на основе тех результатов, которые дают методы ИИ», — пояснил Тулупов. Искусственный интеллект не ставит окончательный диагноз, но берет на себя сложную и трудоемкую часть работы по подсчету количества очагов, их размеров.