В России нашли способ активировать важнейшие белки в клетках тела

Эксперименты показали, что хелатор BAPTA успешно активирует основные функции белков Аноктамин 6 в клетке даже в те моменты, когда внутри клетки отсутствуют ионы кальция — основные проводные материалы, передающие жизненно важные сигналы. Это значит, что искусственное внедрение этого вещества в клетки при его «упаковке» в те или иные медикаменты позволит активировать работу белка и запустить его функции — например, при проблемах со свертываемостью крови, при различных дефектах генерации костных тканей, при общем ослаблении отдельных частей иммунной системы.