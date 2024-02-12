В России нашли способ активировать важнейшие белки в клетках тела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые Института цитологии (ИНЦ) РАН в Санкт-Петербурге нашли способ искусственной активации функций одного из важнейших белков в клетках человеческого организма. Речь идет о белке Аноктамин 6 (ANO6), который отвечает за свертывание крови, формирование костных тканей, работу иммунных клеток и даже за развитие пневмонии при вирусе COVID-19. Контроль над функциями этого белка имеет большое значение при терапии и профилактике различных заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«Многие биофизические свойства ANO6 до сих пор не ясны. Поэтому изучение его функций является важной исследовательской задачей, решение которой в дальнейшем может найти применение в медицине и фармакологии. Результаты исследования позволяют уточнить представления ученых о белке ANO6, который не только участвует в клеточной сигнализации, но и является важнейшим белком клетки, задействованным во многих процессах», — рассказали в пресс-службе.
Сам Аноктамин 6 выступает клеточным каналом, который передает сигналы внутри живой клетки и позволяет запускать в ней одни из важнейшие процессы, которые влияют на работу всего организма в целом — от свертывания крови при кровотечениях до борьбы с вирусами. Сигналы белок передает с помощью ионов кальция. Найти способы для искусственной активации этого белка — значит расширить возможности для терапии широкого спектра заболеваний иммунной системы.
Ученые ИНЦ РАН провели серию экспериментов с веществом, которое ранее само использовалось только для изучения свойств клеток во время других опытов, а не в качестве основного агента. Речь идет о хелаторе BAPTA, сложном соединении, которое может вступать в плотную связь с кальцием.
Эксперименты показали, что хелатор BAPTA успешно активирует основные функции белков Аноктамин 6 в клетке даже в те моменты, когда внутри клетки отсутствуют ионы кальция — основные проводные материалы, передающие жизненно важные сигналы. Это значит, что искусственное внедрение этого вещества в клетки при его «упаковке» в те или иные медикаменты позволит активировать работу белка и запустить его функции — например, при проблемах со свертываемостью крови, при различных дефектах генерации костных тканей, при общем ослаблении отдельных частей иммунной системы.
Ученые отмечают, что эффективное воздействие на Аноктамин 6 открывает возможности для терапии и профилактики широкого спектра заболеваний. При этом, как подчеркнули специалисты, применять хелатор BAPTA нужно будет с осторожностью. В частности, белок Аноктамин 6 участвует в развитии пневмонии при попадании в организм вирусов COVID-19. Поэтому при создании медицинских препаратов на основе успешно показавшего себя кальциевого хелатора специалистам также нужно будет найти пути к устранению отдельных противопоказаний. Исследование ИНЦ РАН проведено на средства Российского научного фонда.