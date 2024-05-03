В России нашли древнейшую «мини-амфибию»

Как сообщили в Минобрнауки России, остатки древнего земноводного существа были найдены на территории Республики Марий Эл и получили название Dvinosaurus gubini в честь специалиста по пермским амфибиям Юрия Губина, который многие годы проработал в ПИН РАН.
Земноводные двинозавры были широко распространены в позднепермскую эпоху (геологический период палеозойской эры) на территории Восточной Европы. Эти животные на протяжении всей жизни сохраняли жаберное дыхание и внешне чем-то напоминали современного земноводного аксолотля.
Первые остатки Dvinosaurus были обнаружены на реке Малая Северная Двина в Вологодской губернии в 1899—1914 годах. С тех пор было описано четыре вида рода Dvinosaurus. В 2010 году в местонахождении Сундырь-1 (Республика Марий Эл) были найдены кости еще одного двинозавра. Изучив недавно его морфологию, ученые отнесли ее к новому виду — Dvinosaurus gubini Uliakhin et Golubev, 2024. Сундырский двинозавр оказался древнейшим представителем рода, жившим 260 млн лет назад.
Одной из наиболее броских морфологических черт сундырского двинозавра является его малый размер, — с длиной черепа от 2,5 до 13 см, тогда как более поздние представители рода имели 27-сантиметровый череп, а длина их доходила до 2−2,5 метров.
В этой связи у ученых сначала возникло мнение, что мелкоразмерные кости из Сундыря-1 принадлежат молодым животным, еще не достигшим своей максимальной длины. Однако детальное изучение морфологии и характера окостеневания костей скелета и их сравнение, в частности, с соразмерными костями других видов двинозавров указали не на молодых, а на вполне взрослых животных.