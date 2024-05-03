В России нашли древнейшую «мини-амфибию»

Первые остатки Dvinosaurus были обнаружены на реке Малая Северная Двина в Вологодской губернии в 1899—1914 годах. С тех пор было описано четыре вида рода Dvinosaurus. В 2010 году в местонахождении Сундырь-1 (Республика Марий Эл) были найдены кости еще одного двинозавра. Изучив недавно его морфологию, ученые отнесли ее к новому виду — Dvinosaurus gubini Uliakhin et Golubev, 2024. Сундырский двинозавр оказался древнейшим представителем рода, жившим 260 млн лет назад.