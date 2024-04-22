В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид

Электронные версии документов можно будет использовать для покупки льготных проездных билетов, а также при посещении музеев, театров, кино концертов и других мероприятий, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой. Электронный студенческий будет служить и для прохода в учебное заведение.