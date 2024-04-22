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В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид, сообщается в Telegramе-канале правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Эксперимент проведут с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года», — говорится в публикации.

Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид, после чего они появятся в виде QR-кода в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении.

Электронные версии документов можно будет использовать для покупки льготных проездных билетов, а также при посещении музеев, театров, кино концертов и других мероприятий, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой. Электронный студенческий будет служить и для прохода в учебное заведение.

При этом электронные документы не отменят обычные. Студенты смогут пользоваться любыми из них по собственному желанию.

Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.