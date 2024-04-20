В России начался сезон заготовки бересты

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вслед за сбором березового сока в регионах России начался сезон заготовки бересты, из которой получают деготь для лекарств и косметики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).
«Бересту срезают в период сокодвижения, когда кора набухает от березового сока и ее верхний слой легко отделяется. В зависимости от региона бересту начинают заготавливать весной, а завершают к середине июля. Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение всего года. Если сбор бересты со здорового дерева произведен правильно, то береза полностью восстанавливается через несколько лет», — говорится в сообщении.
Сегодня это достаточно востребованное сырье у ремесленников, а также в фармацевтической отрасли, поскольку из бересты получают деготь для производства лекарств и косметики. В традиционных центрах берестяного промысла в Архангельской, Вологодской, Томской областях, в регионах Сибири, Урала, Якутии, Поволжья, мастера создают картины, изготавливают игрушки, посуду, украшения, а также картины, которые пользуются популярностью в туристических городах по всей стране.
«Береста достаточно прочный и гибкий материал. Она не пропускает воду и не поддается гниению, а также содержит ионы серебра, которые обеспечивают бактерицидные свойства. Поэтому она издревле широко использовалась нашими предками. Из нее делали предметы быта, обувь, одежду, детские игрушки, посуду, использовали для отделки домов и изготовления лодок», — уточнили в лесном ведомстве.
Правила заготовки
Это легкодоступный материал для жителей деревень и городов, потому что береза и по запасу, и по площади произрастания занимает второе место в России. Площадь березовых лесов составляет 187,9 млн га.
Береста наряду с ягодами, орехами и грибами, относится к недревесными лесным ресурсам. Как правило, для заготовки бересты специально не арендуется лесной участок, но для ее сбора на землях лесного фонда необходимо получить разрешение в лесничестве.
«С одного гектара растущих березовых насаждений можно собрать до двух тонн бересты. При сплошных рубках объем заготовки может увеличиться до шести тонн с гектара. Заготовка бересты с растущих деревьев должна производиться без повреждения луба, слоя коры, который находится под берестой, а используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины общей высоты дерева. Для сбора бересты лучше выбирать деревья от 25 см в диаметре», — уточнили в Рослесинфорге.
При этом рубка деревьев для заготовки бересты запрещена. Однако заготовка бересты возможна с растущих деревьев на участках, которые отведены под рубку, на лесных участках, где должна производиться расчистка (квартальные просеки, противопожарные разрывы, лесохозяйственные дороги), а также со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.