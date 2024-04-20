В России начался сезон заготовки бересты

«Бересту срезают в период сокодвижения, когда кора набухает от березового сока и ее верхний слой легко отделяется. В зависимости от региона бересту начинают заготавливать весной, а завершают к середине июля. Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение всего года. Если сбор бересты со здорового дерева произведен правильно, то береза полностью восстанавливается через несколько лет», — говорится в сообщении.