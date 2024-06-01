В России набирает популярность оригинальный вид туризма

Сонный туризм — постпандемийный туристический тренд, пошел из Японии, раскрутился в Таиланде, а к этому лету достиг и наших широт — пока, правда, в основном в частном секторе. Как организован туризм во сне, и почему на отечественных курортах все равно не выспишься, мы разузнали у тех, кто уже столкнулся с российскими «сонными побочками».
— В теории тому, что россияне не обошли вниманием сон-туризм, можно только порадоваться, — считает терапевт Евгений Кулагин. — Ведь модный туристический тренд основан на кропотливых статистических и медицинских исследованиях, согласно которым в наши дни житель мегаполиса, а уж тем более офисный клерк, теряет работоспособность, если их организм и мозг своевременно не получают недостающую дозу сна, кислорода и цифрового детокса.
В Японии, Таиланде, Китае и США уже существуют отели, полностью отданные под сон гостей: во «все включено для сна» входят кровати с искусственным интеллектом, адаптирующиеся под клиента, со встроенными опциями укачивания и убаюкивания — набор ритмических движений, плейлист колыбельных и матрац с вибромассажем.
А туроператоры вместо турпакетов теперь продают «сонпакеты», куда входят медитации с гидом по снам, анализ сна сомнологом, астрологом и толкователем снов, звуковые пейзажи, блюда, напитки и музыка, улучшающие сон, и даже специально отобранные книги, скорее других вгоняющие в сон.
Другая титульная на сегодня мода в мировом туризме — стейкейшн (аббревиатура из от англ. stay (оставаться) и vacation (отпуск)) — то есть, отпуск дома.
Как и сон-туризм, помимо прочего, она вызвана и финансовыми обстоятельствами: разъезжать по курортам нынче дорого не только россиянам, а если уж приехал, то проспать всю поездку как минимум нерентабельно, а как максимум, глупо, поэтому, если отпускная цель — выспаться, то или в специально обустроенном для этого заведении, или у себя дома, предварительно создав для этого все условия самостоятельно.
— У нас тут это поняли первыми, — говорит экс-хабаровчанка, а ныне жительница Токио Сабина. — Самим же работодателям невыгодно, чтобы сотрудник, в обучение которого уже инвестированы средства компании, выгорал, поэтому в Японии во всех офисах обязательный тихий час. А «цифровая интоксикация» тут уже не фигура речи, а медицинский диагноз.
Круглосуточный интернет пришел в российские массы от детей до старичков позже, чем к японцам, отдаленных исследований влияния ежедневного прохождения потоков цифровой информации через наш организм, причем в самом прямом смысле — через глаза, уши, рот и мозг, в России пока нет. А у японцев уже есть. Они засекречены, чем еще больше пугают. Но с тех пор всем предписан ежедневный тихий час и хотя бы один день в неделю полностью оффлайн. А в отпуске не поглощать своим уставшим мозгом новые потоки внешней информации, а выспаться и отдохнуть от гаджетов.
Тем временем в Китае среди молодежи набирает популярность отдых … в домах престарелых! Это такие специальные учреждения санаторного типа, воплощающие одновременно американскую концепцию FIRE (финансовая независимость + ранний выход на пенсию) и китайскую философию Tǎng Píng, проповедующую отказ от чрезмерных усилий для достижения чужих и/или общественных задач за счет собственного здоровья.
— Такие дома уже открылись по всей стране, — рассказывает китаянка Ли Джун, до пандемии год проработавшая в московском представительстве своей фирмы. — Девиз у всех один: спокойствие, неспешность, осознанность и радость — это и есть здоровье. А занятия везде разные: где-то с упором на активности на воздухе — рыбалка, пешие походы, медитация на природе, работа на ферме. А где-то на физкультуру и красоту — гимнастика, процедуры, но только никакой гонки и соперничества. Ну, а главное — четкий щадящий режим дня с избыточным временем для сна ночью и двумя тихими часами в течение дня и ни к чему не обязывающее общение с себе подобными. Это очень важно, когда люди случайные, ничего о вас не знают и ничего от вас не ждут.
Интернет в китайских молодежных домах престарелых категорически запрещен, только голосовые звонки не дольше минуты, по вечерам караоке и дискотека, самодеятельность по желанию, романтические отношения не возбраняются, но за их последствия для организма гостя заведение ответственности не несет, средний возраст гостей — от 25 — 40 лет, а средняя плата за неделю выше, чем в «пятерке» китайского курортного острова Хайнань.
— Кто же платит за эту смесь пионерлагеря с богадельней?!
— В Китае многие на это даже копят! — уверяет Ли Джун. — Потому что поставить карьеру на паузу и восстановить силы физические и умственные намного важнее, чем просто побездельничать на пляже. Имея деньги, улечься на пляже может каждый, а вот вытащить себя за волосы из «дня сурка» собственной жизни по силам далеко не каждому. И чем больше денег, тем сложнее соскочить хотя бы временно.
Отечественные туроператоры тоже отмечают повышение этим летом запросов россиян до 35 лет на санатории лечебного типа, в том числе с процедурами оздоровительного сна. А еще заметно вырос спрос на «отпуск трех поколений», когда вместе отдыхают бабушки-дедушки, мамы-папы и дети-внуки.
— Это очень нужно, ведь вне отпуска у большинства не хватает ни времени, ни сил на неспешное общение с близкими «ни о чем», а оно и есть самое важное и сближающее, — считает Лариса, менеджер по семейному отдыху столичной турфирмы. — Но, увы, до недавнего времени это было почти нереально. Теоретически многие и хотели бы, но у работающих летний отпуск один и, поразмыслив, они передумывали тратить его на пансионат в средней полосе, где комфортно бабушке с дедушкой. А третье поколение при всем желании не могло «лететь на перекладных за тридевять земель ради пяти дней на адской жаре», как выразилась одна моя возрастная клиентка. Сказала, что если б умерла в «той гламурной тмутаракани, куда хотели затащить ее дети», то они бы ей этого не простили, одна только репатриация тела 10 тысяч евро.
— А сейчас этот черный юмор как-то изменился?
— Начал меняться. Так как некоторые частники на отечественных курортах уловили тренд и вместо «вида на набережную и шаговую доступность ресторанов» стали предлагать комфортный дом на большую семью с несколькими спальнями и кухнями, вдали от суеты, в тишине и оборудованный всем для здорового сна. Посторонних людей в таких домах нет, но их можно вызвать по телефону, как и доставку продуктов. По желанию клиента вайфай может быть отключен.
Но, по признанию всех заинтересованных в том, чтобы сон-туризм поднял голову и в РФ, на российских курортах для него есть одно, но краеугольное препятствие — сами российские курорты.
Если кто-то возьмется «выбивать» официальное разрешение на подобный вид отдыха, на это уйдут годы нездорового сна. А пока статуса «отдельного вида туризма» у сна в России нет, то всегда найдутся желающие сон гостей потревожить — если и не сами хозяева сданного под сон жилья, то бдительные соседи, инспекции местных властей и пр.
В официальном сон-отеле гость защищен от внешнего мира, а в «самопальном» на родных берегах на его покой не покусится только ленивый. А прерванный сон организму еще вреднее, чем недосып.