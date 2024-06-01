В России набирает популярность оригинальный вид туризма

— Это очень нужно, ведь вне отпуска у большинства не хватает ни времени, ни сил на неспешное общение с близкими «ни о чем», а оно и есть самое важное и сближающее, — считает Лариса, менеджер по семейному отдыху столичной турфирмы. — Но, увы, до недавнего времени это было почти нереально. Теоретически многие и хотели бы, но у работающих летний отпуск один и, поразмыслив, они передумывали тратить его на пансионат в средней полосе, где комфортно бабушке с дедушкой. А третье поколение при всем желании не могло «лететь на перекладных за тридевять земель ради пяти дней на адской жаре», как выразилась одна моя возрастная клиентка. Сказала, что если б умерла в «той гламурной тмутаракани, куда хотели затащить ее дети», то они бы ей этого не простили, одна только репатриация тела 10 тысяч евро.