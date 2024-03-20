В России изобрели протезы, способные расти вместе с ребенком

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета создали новые протезы, которые имеют свойство со временем растягиваться. Таким образом ребенок, которому приходится часто менять приспособление из-за быстрого роста, сможет носить его дольше. Научная статья на эту тему опубликована в журнале Polymers.
Разработка основана на таких материалах, как ауксетики. В отличие от тех, что раньше использовались для изготовления протезов, они уменьшаются в размерах при сжимающих нагрузках и увеличиваются при растяжении. Такого эффекта ученые добились за счет специально спроектированных элементарных ячеек и сетчатой структуры, напоминающей пчелиные соты. Известно, что подобные формирования уже используются при разработке специальных конструкций для расширения и поддержания открытыми суженных или заблокированных артерий.
Напечатанные на 3D-принтере модели такого материала показали, что они правильно имитируют механическое поведение образцов при деформации.
Разработка специалистов Пермского Политеха поможет в улучшении комфорта пациентов, а также в усовершенствовании технологии создания детских протезов. Дальнейшее изучение акустических свойств материалов значительно расширит сферу их применения в сфере биомедицины.
Ранее ученые Пермского Политеха разработали способ защиты нефтепроводов от антропогенных угроз.
Анна Морозова