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В России изобрели протезы, способные расти вместе с ребенком

Со временем они могут растягиваться.

Источник: Mikhail Tashkinov, Anastasia Tarasova, Ilia Vindokurovand Vadim V. Silberschmidt

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета создали новые протезы, которые имеют свойство со временем растягиваться. Таким образом ребенок, которому приходится часто менять приспособление из-за быстрого роста, сможет носить его дольше. Научная статья на эту тему опубликована в журнале Polymers.

Разработка основана на таких материалах, как ауксетики. В отличие от тех, что раньше использовались для изготовления протезов, они уменьшаются в размерах при сжимающих нагрузках и увеличиваются при растяжении. Такого эффекта ученые добились за счет специально спроектированных элементарных ячеек и сетчатой структуры, напоминающей пчелиные соты. Известно, что подобные формирования уже используются при разработке специальных конструкций для расширения и поддержания открытыми суженных или заблокированных артерий.

Напечатанные на 3D-принтере модели такого материала показали, что они правильно имитируют механическое поведение образцов при деформации.

Разработка специалистов Пермского Политеха поможет в улучшении комфорта пациентов, а также в усовершенствовании технологии создания детских протезов. Дальнейшее изучение акустических свойств материалов значительно расширит сферу их применения в сфере биомедицины.

Ранее ученые Пермского Политеха разработали способ защиты нефтепроводов от антропогенных угроз.

Анна Морозова