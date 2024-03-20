В России изобрели протезы, способные расти вместе с ребенком

Разработка основана на таких материалах, как ауксетики. В отличие от тех, что раньше использовались для изготовления протезов, они уменьшаются в размерах при сжимающих нагрузках и увеличиваются при растяжении. Такого эффекта ученые добились за счет специально спроектированных элементарных ячеек и сетчатой структуры, напоминающей пчелиные соты. Известно, что подобные формирования уже используются при разработке специальных конструкций для расширения и поддержания открытыми суженных или заблокированных артерий.