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В России изобрели новый способ заживления обширных ран

Метод лечения разработали военные врачи академии имени С. М. Кирова.

Источник: ThisisEngineering

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Министерства обороны РФ разработали способ лечения глубоких обширных повреждений кожи, полученных в том числе в результате минно-взрывных ранений, с применением бесклеточного продукта из пуповины. Это следует из патента на изобретение, опубликованного на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

«Изобретение относится к области медицины, в частности, к заживлению ран, и может быть использовано для лечения глубоких обширных повреждений кожи и мягких тканей и стимуляции их заживления», — говорится в тексте реферата к изобретению.

Уточняется, что способ лечения основан на использовании в сочетании с пересадкой кожи ранее разработанного в академии бесклеточного лиофилизированного (сухого) продукта из пуповины человека. Продукт может храниться в условиях морозильной камеры бытового назначения и в сухом порошкообразном виде применяться при обработке раны в том числе на ранних этапах эвакуации пострадавшего.

«На поверхность раны, покрытую аутотрансплантатом (тканевым трансплантатом), помещают 1 г бесклеточного лиофилизированного продукта из пуповины человека. При этом кратность его применения определяет лечащий врач. Она может быть однократной в зависимости от состояния раны, либо многократной с интервалом от 3 до 7 суток после очередной хирургической обработки раны», — описали авторы способ лечения.

Отмечается, что в рамках ограниченных клинических испытаний продукт был применен для лечения пострадавших с минно-взрывным и огнестрельным ранениями. Они показали, что новый способ способствует ускорению заживления ран и приживлению пересаженной кожи.