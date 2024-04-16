В России изобрели новый способ заживления обширных ран

Уточняется, что способ лечения основан на использовании в сочетании с пересадкой кожи ранее разработанного в академии бесклеточного лиофилизированного (сухого) продукта из пуповины человека. Продукт может храниться в условиях морозильной камеры бытового назначения и в сухом порошкообразном виде применяться при обработке раны в том числе на ранних этапах эвакуации пострадавшего.