В России исследовали взаимодействие спиртов с маслом для улучшения биодизельного топлива

Химики СПбГУ изучили взаимодействие смеси пропанола, бутанола и пентанола с подсолнечным маслом, так как это сочетание можно считать наиболее эффективной моделью биотоплива. Исследования проводились при температуре 30 — наиболее приближенной к естественным условиям работы двигателя. В результате ученые определили избыточные энтальпии — количество выделяемого или поглощаемого тепла. Такие показатели позволяют оценивать характер межмолекулярного взаимодействия в смесях, в том числе биотопливных, а, следовательно, характеристики их поведения в реальных условиях.