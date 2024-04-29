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В России исследовали взаимодействие спиртов с маслом для улучшения биодизельного топлива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выяснили, что при взаимодействии пропанола, бутанола и пентанола с подсолнечным маслом в условиях комнатной температуры выделяется одинаковое количество тепла, что говорит о перспективности их использования в качестве добавок к топливу. Исследование объясняет закономерности поведения спиртовых смесей, которые важны для использования в биоэнергетике, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Источник: AP 2023

«Несмотря на структурные различия спиртов, оказалось, что количество тепла, которое выделяется или поглощается в результате их смешения с подсолнечным маслом, относительно одинаково. Чтобы убедиться в точности наших измерений, мы проверили химическую стабильность этих смесей, что дало ценную информацию о физико-химических свойствах систем “спирт — масло” с точки зрения термодинамики и термохимии», — привели в пресс-службе слова одного из соавторов статьи, доцента кафедры химической термодинамики и кинетики СПбГУ Марии Тойкки.

Сегодня биодизельное топливо является единственным видом топлива, которое считается экологически чистым и может быть использовано для заправки транспортных средств с дизельным двигателем. Для его производства используют смеси разных спиртов и натуральных масел.

Химики СПбГУ изучили взаимодействие смеси пропанола, бутанола и пентанола с подсолнечным маслом, так как это сочетание можно считать наиболее эффективной моделью биотоплива. Исследования проводились при температуре 30 — наиболее приближенной к естественным условиям работы двигателя. В результате ученые определили избыточные энтальпии — количество выделяемого или поглощаемого тепла. Такие показатели позволяют оценивать характер межмолекулярного взаимодействия в смесях, в том числе биотопливных, а, следовательно, характеристики их поведения в реальных условиях.

Как отмечают ученые, проделанная работа закладывает основу для дальнейших исследований с целью повышения энергоэффективности и улучшения технических свойств биодизеля, делая топливо более экологически чистым.

По данным вуза, исследование поддержано грантами Российского научного фонда.