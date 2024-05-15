В России доказали «заурядность» Солнечной системы

Поведение Солнца исследовалось в двух отрезках времени. Для первого использовались все данные с момента, когда у астрономов появилась возможность напрямую наблюдать светило с помощью телескопа. На более протяженном отрезке изучение проводилось на основе так называемой радионуклидной реконструкции.
«Мы рассмотрели экстремально высокие уровни солнечной активности на основе собственных реконструкций изменения площади солнечных пятен в прошлом и далеком прошлом. Было выбрано два временных интервала: последние 410 лет и последние 8780 лет», — рассказал профессор Института фундаментальной подготовки и технических инноваций Санкт-Петербургского государственного университета авиакосмического приборостроения (СПб ГУАП) Юрий Наговицын.
Он добавил, что ранее на первом временном интервале удалось воссоздать среднегодовые изменения размеров солнечных пятен. Таким образом, обладая картиной долгосрочных изменений «запятненности» Солнца, стало возможным уточнить экстремальные их проявления относительно других звезд.
«Многие из солнцеподобных звезд, с которыми мы проводили сравнение, обладают планетными системами. По некоторым исследованиям, вариации магнитной активности играют важную роль в становлении и изменении климата планет и, следовательно, к возможности возникновения на них жизни. Поэтому наши исследования не исключают развитие жизни на планетах звезд, подобных Солнцу, причем, возможно, некоторые из этих звезд мы уже наблюдаем», — рассказал Наговицын.
В университете уточнили, что Солнце — звезда класса желтых карликов, их распространенность в нашей галактике порядка 10%.
Исследование выполнено в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты», участником которой является СПб ГУАП.