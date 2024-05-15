В России доказали «заурядность» Солнечной системы

«Многие из солнцеподобных звезд, с которыми мы проводили сравнение, обладают планетными системами. По некоторым исследованиям, вариации магнитной активности играют важную роль в становлении и изменении климата планет и, следовательно, к возможности возникновения на них жизни. Поэтому наши исследования не исключают развитие жизни на планетах звезд, подобных Солнцу, причем, возможно, некоторые из этих звезд мы уже наблюдаем», — рассказал Наговицын.