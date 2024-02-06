В России добыли образцы льда возрастом более 1,2 млн лет

Озеро Восток в Антарктиде залегает на глубине четырех километров подо льдом. Его существование было доказано в 1994 году. По данным ученых, озеро представляет значительную научную ценность за счет того, что является единственным в своем роде земным аналогом подледных океанов на ледовых спутниках Юпитера (Европа, Ганимед, Калисто) или Сатурна (Энцелад).