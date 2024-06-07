В России 31 декабря могут сделать выходным днём на постоянной основе

Кстати, в 2024 году россияне, которые работают по пятидневке, начнут отдыхать уже 29 декабря. Правда, в последнюю неделю года придется потрудиться больше обычного: суббота, 28 декабря, будет рабочим днем — за счет этого в понедельник, 30 декабря, не придется выходить на службу.