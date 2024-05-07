В РНФ выяснили, что древние забайкальцы добывали пемзу в Удокане на протяжении 6 тыс. лет

По мнению исследователей, данное открытие указывает на наличие активных связей между стоянками древних жителей Забайкалья, удаленных на сотни километров друг от друга, а также о высокой преемственности поколений в этих сообществах. С чем это связано, ученые пока не могут сказать, однако они предполагают, что интерес древних забайкальцев к Удоканскому вулканическому полю был связан не только с пемзой, но и с многочисленными термальными источниками, расположенными в этом районе.