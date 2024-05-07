В РНФ выяснили, что древние забайкальцы добывали пемзу в Удокане на протяжении 6 тыс. лет

ТАСС, 7 мая. Ученые выяснили, что древние жители Забайкалья добывали вулканическую пемзу в одном и том же регионе Удокана на протяжении как минимум 6 тыс. лет, что говорит о наличии сети связей между жителями разных стоянок, а также о преемственности традиций и поколений. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Подобные коммуникационные сети могли обеспечить преемственность в выборе места для добычи пемзы у обитателей стоянок Коврижка III и Усть-Каренга XVI. Возможно, благодаря им древние жители Забайкалья долгое время — на протяжении как минимум 6 тыс. лет — использовали в качестве сырья пемзу из одного источника, Удоканского вулканического поля», — пояснила ведущий научный сотрудник Института земной коры СО РАН (Иркутск) Елена Демонтерова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Демонтерова и ее коллеги пришли к такому выводу при изучении химического состава артефактов из пемзы, которые были найдены на стоянках Коврижка III и Усть-Каренга XVI в Иркутской области и Забайкальском крае. Древние люди населяли первую стоянку 13 тыс. лет назад, а вторую — 8−7 тыс. лет назад, и активно пользовались каменными орудиями труда, в том числе изделиями из вулканической пемзы.
Ученые заинтересовались тем, где и те, и другие древние забайкальцы добывали этот камень. Так, ученые измерили доли атомов калия и аргона в артефактах со стоянок древних жителей Забайкалья, а также провели аналогичные замеры для пемзы из двух ближайших вулканических полей — Удоканского и Витимского. Доля аргона-40 внутри вулканических пород постепенно растет по мере распадов атомов нестабильного калия-40, что позволяет определить их возраст и происхождение.
Замеры показали, что все фрагменты пемзы, найденные на стоянках Коврижка III и Усть-Каренга XVI, сформировались примерно 2,6−3,3 млн лет назад. Эти датировки совпадают по времени с эпохой образования Удоканского вулканического поля, а также говорят о том, что древние забайкальцы из двух далеких друг от друга поселений людей добывали пемзу в одном и том же месторождении на протяжении как минимум 6 тыс. лет.
По мнению исследователей, данное открытие указывает на наличие активных связей между стоянками древних жителей Забайкалья, удаленных на сотни километров друг от друга, а также о высокой преемственности поколений в этих сообществах. С чем это связано, ученые пока не могут сказать, однако они предполагают, что интерес древних забайкальцев к Удоканскому вулканическому полю был связан не только с пемзой, но и с многочисленными термальными источниками, расположенными в этом районе.