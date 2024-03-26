В ритме сердечных сокращений: насколько важен пульс на самом деле?

Первые исследования пульса начались еще в древности. Этот показатель выступал одним из основных способов диагностики, который приобрел особую популярность в Китае.
Так, артериальный пульс впервые упоминается в китайском медицинском тексте «Трактат Желтого императора о внутреннем», который датируется 698−598 годами до н.э. В этой работе пульс выступает главным показателем состояния человека. Считалось, что благодаря биению пульса можно определить причину, прогноз, а также продолжительность болезни пациента. Обычно обследование проводилось на обоих запястьях, в оптимальное для этого утреннее время.
Важную роль в понимании значения пульса сыграли и древнеегипетские медики. Именно они, скорее всего, концептуализировали связь между частотой сердцебиения и периферическим кровообращением (кровообращение в отдельных органах и крупных регионах тела).
Позже пульс изучался и в древнегреческой медицине. Например, Гиппократ описывал его в условиях лихорадки и вялости. Вплотную же изучением пульса занялся древнегреческий врач Праксагор Косский (IV век до н.э.). Именно он заметил, что пульс можно наблюдать не только в артериях, но и в венах. Позже его дело продолжил Герофил (335−280 годы до н.э.): он был первым, кто сравнил пульсацию кровеносных сосудов с ритмом в музыке, что оказало огромное влияние на изучение пульса в Средневековье.
Например, средневековый персидский ученый Ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, анализировал частоту сердечных сокращений по аналогии с музыкальной пропорцией. Его интересовали не только ритмические, но и интервальные соотношения колебаний кровеносных сосудов. Благодаря этому ему удалось глубже изучить природу пульса и приблизиться к общему пониманию различных аритмий.
В современной медицине пульс по-прежнему остается важным диагностическим критерием. По тому, как именно кровь перемещается по венам, можно оценить состояние сердца, а также уровень стресса человека. Кроме того, сегодня для фиксации пульса используют не только традиционные методики, пришедшие из прошлого, но и методы оценки пульса с помощью специального оборудования. Таким образом, изучение пульса в современной медицине можно разделить на два основных направления: мануальные и аппаратные исследования.
Что же такое пульс?
Пульс — это колебание стенок артерий, которое связано с сердечными циклами (процессы, происходящие за одно сокращение сердечной мышцы). Однако у этого термина есть и более широкое значение, а именно любые изменения в сосудистой системе, связанные с сердцем.
Исходя из этого, медики выделяют три вида пульса: артериальный, венозный и капиллярный.
Чаще всего для определения состояния пациента используют именно артериальный пульс. Его проще всего определить методом пальпации, то есть приложением пальцев к той или иной зоне, где хорошо ощущаются пульсации артерий (подмышки, плечи, запястья или локти). Кроме того, его можно измерить, если приложить пальцы к внутренней стороне бедра, под согнутый коленный сустав или к шее, на сонную артерию.
Какие характеристики пульса выделяют врачи?
Основные диагностические критерии пульса — это его частота, ритмичность, наполнение, напряжение, высота и форма (скорость).
Каждое из этих понятий важно для понимания состояния пациента. Частота пульса — это величина, которая отражает то, сколько раз стенки артерии колебались в тот или иной промежуток времени (обычно за минуту).
Ритмичность пульса определяет интервалы между следующими друг за другом пульсовыми волнами, наполнение — объем крови на высоте пульсовой волны, напряжение — силу, которую необходимо приложить, чтобы пережать артерию, высота — то, насколько растягиваются и сжимаются стенки артерии во время перекачки крови, а форма — то, как быстро изменяется объем артерии.
Несоответствие норме этих показателей может быть признаком проблем со здоровьем — например, повышенного или пониженного давления, а также того или иного вида аритмии.
Как проверить, в норме ли ваш пульс?
Для самостоятельной диагностики лучше всего подойдет измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС). Для этого достаточно положить руку на запястье и посчитать, сколько раз за минуту происходят колебания.
ЧСС меняется в зависимости от возраста человека. Так, нормой для младенцев до 3 месяцев является 100−150 ударов в минуту, от 3 до 6 месяцев — 90−120, от 6 до 12 — 80−120, для детей от года до 10 лет — 70−130, а для взрослых — 60−100 ударов в минуту.
Частота сердечных сокращений также может отличаться у спортсменов: при достаточном количестве тренировок их сердце может сокращаться с частотой от 40 до 60 ударов в минуту. В таком случае низкий пульс — показатель сильного сердца и крепкого организма. Также здоровая низкая ЧСС положительно сказывается на продолжительности и качестве жизни.
Во время физической активности частота пульса естественным образом повышается, однако и тут есть свои ограничения. Важно следить, чтобы ЧСС составляла 50−70% от максимальной частоты сердечных сокращений. Этот показатель можно рассчитать по простой формуле: от 220 ударов сердца в минуту необходимо отнять ваш возраст.
Получается, что для человека 30 лет максимальный пульс составляет 190 ударов в минуту: его ЧСС во время тренировки должна быть в рамках 95−133 ударов в минуту.
О чем говорит пониженный или повышенный пульс?
Слишком редкий или слишком частый пульс может сигнализировать об определенных проблемах со здоровьем.
Так, ЧСС ниже 60 ударов в минуту нормальна во время сна или при приеме медикаментов, снижающих частоту пульса. Если же пониженный пульс сопровождается сильной усталостью, головокружениями и обмороками, необходима консультация с лечащим врачом. Частая причина таких отклонений — нарушения в работе сердца или щитовидной железы. Эти состояния требуют медицинского вмешательства и терапии.
Слишком высокий пульс также может сигнализировать о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Тахикардия может развиваться на фоне инсульта, инфаркта, а также острой сердечной недостаточности. Необходимо вовремя фиксировать подобные состояния и немедленно обращаться к врачу.
Кроме того, на частоте сердечных сокращений может сказаться психоэмоциональное состояние и вес пациента (люди с высоким индексом массы тела часто обладают более высоким пульсом).
Можно ли улучшить качество пульса самостоятельно?
Внезапное и необоснованное нарушение ЧСС, которое сопровождается другими неприятными симптомами, — повод обратиться к специалисту за помощью. Заниматься самолечением может быть опасно, так как некоторые состояния, провоцирующие нарушения пульса, требуют установки кардиостимулятора или медикаментозной терапии.
Однако некоторые приемы для временной нормализации сердечного ритма существуют. И если в случае с замедленным пульсом мало что можно сделать самостоятельно, кроме как положить человека на спину, подложив ему под ноги подушку или валик, чтобы они находились выше уровня тела, то на повышенный пульс действительно можно повлиять.
В первую очередь, при хроническом высоком пульсе врач, после исключения других патологий, может порекомендовать пациенту добавить больше физической активности. Так сердечная мышца натренируется и станет крепче. Кроме того, для нормализации ЧСС необходимо снизить потребление кофеина, никотина и алкоголя (эти вещества заставляют внутренние системы организма, в том числе и сердце, работать быстрее). Потребление большого количества воды и снижение веса также может помочь нормализовать пульс и улучшить самочувствие.
Мария Богрянова