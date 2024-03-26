В ритме сердечных сокращений: насколько важен пульс на самом деле?

Позже пульс изучался и в древнегреческой медицине. Например, Гиппократ описывал его в условиях лихорадки и вялости. Вплотную же изучением пульса занялся древнегреческий врач Праксагор Косский (IV век до н.э.). Именно он заметил, что пульс можно наблюдать не только в артериях, но и в венах. Позже его дело продолжил Герофил (335−280 годы до н.э.): он был первым, кто сравнил пульсацию кровеносных сосудов с ритмом в музыке, что оказало огромное влияние на изучение пульса в Средневековье.