В Риме установили автомат, бросающий монеты в фонтан Треви

Кстати, чтобы сделать это сегодня, совершенно не нужно прикладывать усилия, достаточно лишь найти современный чудо-автомат. Машина сделает всю работу за вас, забросив монетку с нужного ракурса. Главное преимущество такой инновации заключается в том, что теперь не обязательно носить с собой мелочь, ведь оплатить услугу можно с помощью дебетовой карточки.