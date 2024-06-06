В Риме установили автомат, бросающий монеты в фонтан Треви

Фонтан Треви в Риме — одна из главных достопримечательностей столицы и всей Италии. Он был построен в 1732—1762 годах архитектором Николо Сальви в барочном стиле. Сегодня во всех путеводителях по Италии он занимает лидирующие позиции, из-за чего путешественники со всего мира стремятся посетить архитектурную достопримечательность, выполнив широко известную традицию по бросанию монеты.
Кстати, чтобы сделать это сегодня, совершенно не нужно прикладывать усилия, достаточно лишь найти современный чудо-автомат. Машина сделает всю работу за вас, забросив монетку с нужного ракурса. Главное преимущество такой инновации заключается в том, что теперь не обязательно носить с собой мелочь, ведь оплатить услугу можно с помощью дебетовой карточки.
Кстати, в прошлом году из Треви «выловили» монеты на сумму 1,6 миллионов евро. Согласно подсчетам, годовой «доход» фонтана превышает даже прибыль среднего римского музея. Подробнее — в отдельном материале.
Кристина Корчанова.