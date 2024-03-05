В РФ выяснили, что стратегия переоценки эмоций наиболее эффективна для борьбы со стрессом

Перед каждым видео испытуемые получали одну из трех инструкций — просто просмотреть видео, подавить любые видимые проявления эмоций или же попытаться поставить себя на место участников ролика и понять, почему видео могло бы не вызывать неприятные эмоции. В это время ученые наблюдали за изменениями в активности мозга добровольцев при помощи систем ЭЭГ и отслеживали то, насколько сильно напрягались участники наблюдений при работе с эмоциями.