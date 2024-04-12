В РФ создали портрет типичной девочки-подростка, рискующей столкнуться с РПП

«Ученые МГППУ, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина провели исследование с участием 298 девочек-подростков в возрасте 12−17 лет. Анализ данных, полученных при помощи специализированных опросников, выявил связь между высоким риском развития РПП у девочек-подростков и высоким уровнем алекситимии. Трудности в распознавании чувств могут рассматриваться как фактор, негативно влияющий на выстраивание отношений с едой: в этом случае человек не может четко определить для себя переживаемые чувства — такие как гнев, грусть, стыд или чувство одиночества», — уточнила Мешкова.