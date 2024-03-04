В РФ создали платформу для производства в стране мемристорной памяти

Эта особенность мемристоров позволяет использовать их для разработки рукотворных аналогов нервных окончаний. Также их можно применять и в качестве основы для очень экономичной, но при этом быстрой памяти, которая сочетает в себе энергонезависимость обычной флэш-памяти и высокую скорость работы оперативной памяти. Как надеются исследователи, созданная ими платформа открывает дорогу для производства в РФ подобных запоминающих устройств.