В РФ создали математическую модель для борьбы с новыми пандемиями

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апреля. /ТАСС/. Ученые кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) создали математическую модель для борьбы с новыми пандемиями, которая описывает поведение жителей разных стран в первые 300 дней эпидемии COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Нижегородские специалисты изучили динамику заболеваемости COVID-19 за первые 300 дней пандемии во всем мире и обнаружили математические закономерности поведения людей, проживающих на разных территориях: динамика эпидемии менялась в зависимости от реакции общества на риск заболевания и ограничительные меры по борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении.
Автор исследования, доцент кафедры нейротехнологий ИББМ ННГУ Иннокентий Кастальский объяснил, что ученые на примере пандемии коронавируса описали реакцию людей из 169 стран и показали ее зависимость от социокультурных традиций. Для каждой страны рассчитали коэффициенты мобилизации и истощения, отражающие принятие населением особых правил поведения и потерю интереса к ним. В будущем это позволит выстраивать национальные стратегии по борьбе с пандемией.
Исследование основано на теории общего адаптационного синдрома, по которой реакция на стресс-фактор не зависит от его природы. В ответ на внешнюю информацию человек сначала включает режим тревоги, потом мобилизуется, а затем истощается и перестает бороться с обстоятельствами. Модель позволяет математически прогнозировать скорость развития эпидемии, продолжительность плато между первой и второй волной, количество людей, которые обратятся к врачу и согласятся на госпитализацию, эффективность антиковидных мер и другое.
Реакция жителей.
По данным разработчиков, россияне слабо реагировали на новую информацию и внешнее воздействие, медленно меняя модель поведения. При этом жители России дольше поддерживали особый режим жизни в пандемию. «Как показывает наше исследование, мы можем долго игнорировать сообщения об опасности, зато потом придерживаемся строгих правил даже дольше, чем нужно. Это в целом характерно для стран с большой территорией», — рассказал Кастальский.
Самые высокие коэффициенты истощения показали США, Колумбия и Иран, поэтому первая волна эпидемии у них быстро перерастала во вторую, усугубляя эпидемиологическую обстановку. Сознательнее всех по социальным реакциям оказались испанцы и французы — население этих стран быстро мобилизуется и заболеваемость выходит на длинное плато.
В перспективе ученые планируют создать систему математических моделей для разработки эффективных стратегий борьбы с эпидемиями и режимов общественного поведения в стрессовых ситуациях по регионам мира или отдельными странам.
Исследование выполнено по федеральной программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Математическая модель ученых позволит определять стратегию борьбы с новыми пандемиями с учетом социокультурных особенностей населения конкретных стран.