В РФ создали математическую модель для борьбы с новыми пандемиями

Исследование основано на теории общего адаптационного синдрома, по которой реакция на стресс-фактор не зависит от его природы. В ответ на внешнюю информацию человек сначала включает режим тревоги, потом мобилизуется, а затем истощается и перестает бороться с обстоятельствами. Модель позволяет математически прогнозировать скорость развития эпидемии, продолжительность плато между первой и второй волной, количество людей, которые обратятся к врачу и согласятся на госпитализацию, эффективность антиковидных мер и другое.