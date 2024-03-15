В РФ научились идентифицировать пользователя по клавиатурному почерку и походке

Система работает следующим образом — идентификация происходит за счет анализа времени удержания объектов на экране, то есть того, как именно пользователь набирает текст — у каждого человека этот фактор уникален и может меняться в зависимости от психофизиологического состояния, но тем не менее позволяет идентифицировать владельца. В случае с походкой система изучает изменение положения смартфона в пространстве, подчеркнули авторы.