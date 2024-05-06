В РФ нашли в верблюжьей простокваше бактерию без устойчивости к антибиотикам

ТОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ), Московского государственного университета и ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, которые участвуют в проекте по поиску решения мировой проблемы повышения устойчивости бактерий к антибиотикам, нашли в верблюжьей простокваше «чистую» молочнокислую бактерию, сообщила ТАСС руководитель проекта, заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук. Это позволит выпускать кисломолочные продукты, которые не будут снижать эффективность антибиотиков.
«Чистые» штаммы лактобактерии мы нашли в шубате — кисломолочном продукте, произведенном из молока верблюдов. Животные выращены в Горном Алтае в районе Чуйского тракта. Второе название шубата — «верблюжья простокваша». Владельцы верблюдов ставят животным обязательные прививки, но не применяют никаких препаратов в процессе выращивания. Полученные штаммы с помощью молекулярно-генетических методов были проверены на резистентность к антибиотикам. Анализ показал — это именно то, что мы так долго искали", — рассказала Карначук.
По ее словам, сейчас очень многие производства и фермерские хозяйства используют антибактериальные препараты для предотвращения массового падежа животных. Поэтому распространение устойчивых к антибиотикам бактерий является проблемой для всего мира. «Резистентность приводит к тому, что при лечении пациента антибактериальными препаратами они не будут иметь нужного эффекта», — отметила Карначук.
Также от состава микробиоты желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) зависит не только эффективность антибиотиков, но и большое количество функций организма, включая деятельность центральной нервной системы. Ее серьезные нарушения могут приводить к развитию заболеваний, например, аллергии и бронхиальной астмы. Доказана и взаимосвязь между изменением микробиоты и развитием некоторых неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Именно поэтому важно наполнить ЖКТ «чистыми» бактериями.
Ученые в Томске уже применили выявленные штаммы для приготовления кисломолочных продуктов, на один из них оформлен патент. Вывести экологичную «верблюжью простоквашу» на рынок не составит труда, так как продукты на основе таких микроорганизмов не требуют сложного процесса сертификации.
Исследование традиционных продуктов
Проект был реализован в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Как уточнила ТАСС старший научный сотрудник центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Татьяна Кочеткова, ученых в первую очередь интересовали штаммы, которые присутствуют в продуктах, приготовленных не промышленными, а традиционными методами. Поэтому образцы молочнокислых продуктов приобретались на рынках у фермеров и частников по всей России, от Хабаровска и Владивостока до Архангельска. В случае продления этого масштабного проекта ученые продолжат работу по изучению кисломолочных микроорганизмов. Одним из направлений может стать их использование в качестве психобиотиков — бактерий, благотворно влияющих на психическое здоровье.