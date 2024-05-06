В РФ нашли в верблюжьей простокваше бактерию без устойчивости к антибиотикам

Проект был реализован в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Как уточнила ТАСС старший научный сотрудник центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Татьяна Кочеткова, ученых в первую очередь интересовали штаммы, которые присутствуют в продуктах, приготовленных не промышленными, а традиционными методами. Поэтому образцы молочнокислых продуктов приобретались на рынках у фермеров и частников по всей России, от Хабаровска и Владивостока до Архангельска. В случае продления этого масштабного проекта ученые продолжат работу по изучению кисломолочных микроорганизмов. Одним из направлений может стать их использование в качестве психобиотиков — бактерий, благотворно влияющих на психическое здоровье.