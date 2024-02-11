В РФ астрофизики разработали новый подход для изучения выбросов черных дыр

Как отмечают ученые, необходимость в создании новой методики изучения этих выбросов возникла после того, как российские астрофизики открыли расхождения между реальной структурой джетов и их общепринятым теоретическим описанием. Ученые обнаружили, что эти выбросы на самом деле имеют параболическую, а не коническую форму, а также открыли свидетельства того, что их материя ускоряется и взаимодействует с магнитными полями не так, как предполагали астрофизики-теоретики в прошлом.