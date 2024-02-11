В РФ астрофизики разработали новый подход для изучения выбросов черных дыр

«Как считают ученые, предложенная ими модель поможет не только в изучении сверхмассивных черных дыр и их выбросов, но также даст возможность открыть новые экзотические объекты, которые в настоящее время существуют в виде гипотез. В частности, астрофизики получат новый инструмент для поиска в космосе таких высокоэнергетических объектов, как “кротовые норы”, которые могут напрямую соединять удаленные точки Вселенной», — говорится в сообщении.
Новый подход для изучения и описания свойств так называемых джетов, выбросов сверхмассивных черных дыр, был разработан профессором Физического института РАН (Москва) Александром Пушкаревым и заведующей лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ (Долгопрудный) Еленой Нохриной.
Как отмечают ученые, необходимость в создании новой методики изучения этих выбросов возникла после того, как российские астрофизики открыли расхождения между реальной структурой джетов и их общепринятым теоретическим описанием. Ученые обнаружили, что эти выбросы на самом деле имеют параболическую, а не коническую форму, а также открыли свидетельства того, что их материя ускоряется и взаимодействует с магнитными полями не так, как предполагали астрофизики-теоретики в прошлом.
«В нашей новой работе мы предложили такой метод определения магнитного поля в джетах, который согласован с новой картиной формы джетов и ускорения плазмы в них. Хотя этот метод требует больше наблюдательных данных, он позволяет заглядывать в самое сердце активной машины сверхмассивной черной дыры», — пояснила Нохрина, чьи слова приводит пресс-служба МФТИ.
Работу этого подхода ученые уже успешно проверили на данных, полученных в ходе наблюдений за выбросами сверхмассивных черных дыр в галактиках M87 и NGC 315. Проведенные исследователями расчеты также указали, что их методику можно использовать для поиска экзотических объектов в окрестностях черных дыр, в том числе кварковых звезд и «кротовых нор», чье существование допускают некоторые теории. Их обнаружение приведет к настоящей революции в астрономии, подытожили ученые.