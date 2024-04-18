В районе Красной поляны обнаружили две дольменообразные гробницы

«Прошло уже 30 лет с момента, как была в последний раз исследована дольменообразная гробница в Красной поляне. В то время ученые не обладали такими возможностями, как сейчас: появились современные научные методы, которые позволят установить точное время строительства этих дольменов и характерные для него элементы материальной культуры. То есть сейчас мы обладаем уникальной информационной капсулой из глубины веков, исследование которой прольет свет на эволюцию мегалитической культуры на Западном Кавказе», — считает Кизилов.