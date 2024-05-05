В пустыне нашли место отдыха фараонов

В здании было два прямоугольных зала и несколько смежных помещений. Главный вход, расположенный с северной стороны, вел в первый зал с тремя известняковыми колоннами. Второй зал был меньше, в него вели двери с восточной и западной стороны. Там находились две известняковые колонны посередине.