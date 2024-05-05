Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пустыне нашли место отдыха фараонов

Археологи обнаружили в Синайской пустыне место отдыха для фараонов и армии возрастом 3500 лет.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает Arkeonews.

Дворец из сырцового кирпича был построен для размещения древнеегипетских войск и, возможно, семьи фараона во время правления Тутмоса III (1479−1425 гг. до н. э.). На это указывают надписи с его именем.

Его считают одним из величайших военачальников в истории. В то время фараоны Древнего Египта регулярно совершали военные экспедиции в восточное Средиземноморье для расширения империи. Синайская пустыня была одним из остановочных пунктов. Открытый учеными дворец мог использоваться для пополнения запасов и отдыха армии и фараонов.

В здании было два прямоугольных зала и несколько смежных помещений. Главный вход, расположенный с северной стороны, вел в первый зал с тремя известняковыми колоннами. Второй зал был меньше, в него вели двери с восточной и западной стороны. Там находились две известняковые колонны посередине.