В пустыне нашли место отдыха фараонов

Об этом сообщает Arkeonews.
Дворец из сырцового кирпича был построен для размещения древнеегипетских войск и, возможно, семьи фараона во время правления Тутмоса III (1479−1425 гг. до н. э.). На это указывают надписи с его именем.
Его считают одним из величайших военачальников в истории. В то время фараоны Древнего Египта регулярно совершали военные экспедиции в восточное Средиземноморье для расширения империи. Синайская пустыня была одним из остановочных пунктов. Открытый учеными дворец мог использоваться для пополнения запасов и отдыха армии и фараонов.
В здании было два прямоугольных зала и несколько смежных помещений. Главный вход, расположенный с северной стороны, вел в первый зал с тремя известняковыми колоннами. Второй зал был меньше, в него вели двери с восточной и западной стороны. Там находились две известняковые колонны посередине.