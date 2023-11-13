В Псковской области нашли уникальные старинные монеты

Источник: Археологическое общество Псковской области

На раскопках в сентябре — октябре 2023 года на улице Псковской в Печорах в Псковской области археологи собрали «представительную» коллекцию монет, сообщается на странице во «ВКонтакте» регионального археологического общества. Средства платежа относятся к XVII—XIX вв .

Как отметил младший научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Константин Горлов, самые ранние из находок — серебряные копейки Михаила Федоровича, которые выпустили на Московском и Псковском денежных дворах.

«Эмиссии Алексея Михайловича помимо традиционных серебряных монет принадлежат и копейки, чеканные из меди. Неограниченный тираж последних привел в 1662 года к известному “Медному бунту”», — добавил эксперт.

Обнаружили на Псковской улице и две разрезанные надвое копейки.

Подобные «сеченые» монеты — свидетельство нехватки в обращении фракций копеек, «выпуск которых был менее выгоден казне, чем старший номинал». Для мелких сделок население делило целые монеты на части. Но такая деятельность запрещалась государством.

Также археологи раскопали две шведские монеты. Деньги выпустили от имени Карла XI в 60-х годах XVII века в Стокгольме и Риге.

Найденные монеты XVIII—XIX вв. представлены младшими номиналами Российской империи. Их изготовили из меди.

«Обнаруженная нумизматическая коллекция дополняет наши представления о составе повседневного денежного обращения в Печорах на протяжении трех столетий. Денежные знаки могут использоваться и как точный хронологический индикатор для уточнения датировки культурного слоя», — объяснил ценность находок Константин Горлов.