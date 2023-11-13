В Псковской области нашли уникальные старинные монеты
В ней есть серебряные копейки времен Михаила Федоровича.
В ней есть серебряные копейки времен Михаила Федоровича.
На раскопках в сентябре — октябре 2023 года на улице Псковской в Печорах в Псковской области археологи собрали «представительную» коллекцию монет, сообщается на странице во «ВКонтакте» регионального археологического общества. Средства платежа относятся к
Как отметил младший научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Константин Горлов, самые ранние из находок — серебряные копейки Михаила Федоровича, которые выпустили на Московском и Псковском денежных дворах.
«Эмиссии Алексея Михайловича помимо традиционных серебряных монет принадлежат и копейки, чеканные из меди. Неограниченный тираж последних привел в 1662 года к известному “Медному бунту”», — добавил эксперт.
Обнаружили на Псковской улице и две разрезанные надвое копейки.
Также археологи раскопали две шведские монеты. Деньги выпустили от имени Карла XI в 60-х годах XVII века в Стокгольме и Риге.
Найденные монеты
«Обнаруженная нумизматическая коллекция дополняет наши представления о составе повседневного денежного обращения в Печорах на протяжении трех столетий. Денежные знаки могут использоваться и как точный хронологический индикатор для уточнения датировки культурного слоя», — объяснил ценность находок Константин Горлов.
На днях в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) сообщили о том, что под Угличем археологи нашли древнеегипетскую бусину. Ей более 3500 лет. Она обнаружена на месте древнерусского поселения Яковлевское-3, датирующегося концом XII — рубежом