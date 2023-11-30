В протопланетных дисках вблизи горячих гигантских звезд обнаружили воду

NGC6357 находится в направлении созвездия Скорпион на расстоянии шести тысяч световых лет от Солнца. Ученые провели наблюдения в рамках программы eXtreme UV Environments (XUE) за местными группами ОВ звезд — массивных горячих звезд, относящихся к спектральным классам О и В (голубые гиганты) и испускающих большое количество ультрафиолетового излучения. Всего было изучено 15 дисков в трех областях NGC 6357.

JWST обладает достаточным разрешением, чтобы различить влияние звездного излучение на те части протопланетных дисков, где обычно формируются планеты земной группы — в пределах 10 астрономических единиц от родительских звезд. Было обнаружено большое количество воды, угарного газа, углекислого газа, цианида водорода и ацетилена во внутренних областях сильно облученного протопланетного диска XUE 1, примерно в одной астрономической единице от звезды.

Такие свойства, как плотность вещества, химический состав газовой фазы с преобладанием кислорода и присутствие силикатной пыли, оказались удивительно похожими на те, что наблюдаются в менее экстремальных средах, где формируются одиночные звезды с малой массой. Иными словами, даже в тех дисках, которые испытывают на себе ультрафиолетовое излучение голубых гигантов, возникают условия, схожие с Солнечной системой на ранних этапах ее существования.