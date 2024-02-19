В приморской пещере обнаружили погребение эпохи палеометалла

«Одним из объектов исследования стала пещера Треугольная — там была сделана редчайшая находка. Это погребение эпохи палеометалла — конец II тысячелетия до нашей эры. У нас в Приморье очень плохо сохраняются костные останки — гораздо лучше их сохраняемость в пещерах. Это — первое, а второе — у нас практически нет сохранившихся могильников этого времени. Сейчас мы изучаем и работаем над этим погребением, используя различные методы естественных наук», — рассказал Клюев.
Ученый добавил, что исследователи уже сделали анализ ДНК и сейчас восстанавливают облик погребенного человека, провели радиоуглеродное датирование костных останков. Уже удалось выяснить, что в пещере была похоронена женщина.
Николай Клюев отметил, что в пещерах очень тяжело работать и их мало по сравнению с открытыми памятниками археологии, найти их на территории Приморского края — большая удача.
Пещера Треугольная расположена в окрестностях поселка Николаевка Партизанского района Приморья. Открыли ее участники группы «Владспелео». Общая протяженность пещеры составляет 8 м, максимальная ширина (по полу) до 1,25 м, глубина у входа — 1 м, максимальная высота у входа — 1,75−1,8 м. Ученые нашли в пещере скелет, кости рук, фрагменты ребер, отдельные позвонки и ключицы. Сейчас находку всесторонне исследуют.
Приморские могильники
Погребальные сооружения, найденные археологами, помогают узнать многое об особенностях духовной культуры и быта людей древности и средних веков. В 2023 году археологи института под руководством ведущего научного сотрудника института Надежды Артемьевой сделали открытие — это могильник возле Шайгинского городища в Партизанском районе. «Там хоронили людей способом кремации, к сожалению, часть курганов на памятнике разрушена грабительскими раскопками, но, несмотря на это, сохранились еще объекты для дальнейших исследований», — подчеркнул Клюев.
Он добавил, что само городище обнаружили еще в конце XIX века, а раскопки начались в 1963 году, но захоронения не получалось найти вплоть до 2023 года. Также археолог заметил, что в работе по поиску и обследованию новых объектов археологии в Приморье помогает метод лазерного сканирования местности с помощью лидара. В Приморье его впервые применили в 2023 году при работах на Криничном городище эпохи раннего средневековья в Хорольском районе.
«Новая методика позволяет зафиксировать массу новых деталей в топографии и планиграфии археологических памятников, изучить их подробнее и полнее. Так, на Криничном городище были выявлены три сильно оплывших вала, а не один, как это было сделано первоначально», — подчеркнул кандидат исторических наук.