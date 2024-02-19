В приморской пещере обнаружили погребение эпохи палеометалла

Он добавил, что само городище обнаружили еще в конце XIX века, а раскопки начались в 1963 году, но захоронения не получалось найти вплоть до 2023 года. Также археолог заметил, что в работе по поиску и обследованию новых объектов археологии в Приморье помогает метод лазерного сканирования местности с помощью лидара. В Приморье его впервые применили в 2023 году при работах на Криничном городище эпохи раннего средневековья в Хорольском районе.