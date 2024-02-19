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В приморской пещере обнаружили погребение эпохи палеометалла

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН занимаются исследованием человеческих останков, найденных в пещере Треугольная в окрестностях поселка Николаевка Партизанского района на юге Приморья. Проведен анализ ДНК, специалисты занимаются восстановлением облика похороненного человека и ведут исследование объекта, сообщил ТАСС заместитель директора института по научной работе кандидат исторических наук Николай Клюев.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Одним из объектов исследования стала пещера Треугольная — там была сделана редчайшая находка. Это погребение эпохи палеометалла — конец II тысячелетия до нашей эры. У нас в Приморье очень плохо сохраняются костные останки — гораздо лучше их сохраняемость в пещерах. Это — первое, а второе — у нас практически нет сохранившихся могильников этого времени. Сейчас мы изучаем и работаем над этим погребением, используя различные методы естественных наук», — рассказал Клюев.

Ученый добавил, что исследователи уже сделали анализ ДНК и сейчас восстанавливают облик погребенного человека, провели радиоуглеродное датирование костных останков. Уже удалось выяснить, что в пещере была похоронена женщина.

«В Треугольной пещере нашли не так много: человеческий костяк, два топора и шлифованный нож, а также костяную проколку, положенные рядом с покойным. Однако это — уникальная находка. Сам факт обнаружения такого погребения очень важен. Оно пока единственное в Приморье», — подчеркнул археолог.

Николай Клюев отметил, что в пещерах очень тяжело работать и их мало по сравнению с открытыми памятниками археологии, найти их на территории Приморского края — большая удача.

Пещера Треугольная расположена в окрестностях поселка Николаевка Партизанского района Приморья. Открыли ее участники группы «Владспелео». Общая протяженность пещеры составляет 8 м, максимальная ширина (по полу) до 1,25 м, глубина у входа — 1 м, максимальная высота у входа — 1,75−1,8 м. Ученые нашли в пещере скелет, кости рук, фрагменты ребер, отдельные позвонки и ключицы. Сейчас находку всесторонне исследуют.

Приморские могильники

Погребальные сооружения, найденные археологами, помогают узнать многое об особенностях духовной культуры и быта людей древности и средних веков. В 2023 году археологи института под руководством ведущего научного сотрудника института Надежды Артемьевой сделали открытие — это могильник возле Шайгинского городища в Партизанском районе. «Там хоронили людей способом кремации, к сожалению, часть курганов на памятнике разрушена грабительскими раскопками, но, несмотря на это, сохранились еще объекты для дальнейших исследований», — подчеркнул Клюев.

Он добавил, что само городище обнаружили еще в конце XIX века, а раскопки начались в 1963 году, но захоронения не получалось найти вплоть до 2023 года. Также археолог заметил, что в работе по поиску и обследованию новых объектов археологии в Приморье помогает метод лазерного сканирования местности с помощью лидара. В Приморье его впервые применили в 2023 году при работах на Криничном городище эпохи раннего средневековья в Хорольском районе.

«Новая методика позволяет зафиксировать массу новых деталей в топографии и планиграфии археологических памятников, изучить их подробнее и полнее. Так, на Криничном городище были выявлены три сильно оплывших вала, а не один, как это было сделано первоначально», — подчеркнул кандидат исторических наук.