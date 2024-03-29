В Приморском океанариуме медуза цианея волосистая впервые дала потомство

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Биологи Приморского океанариума впервые получили потомство одной из самых крупных медуз в мире — цианеи волосистой (Cyanea capillata), сообщает пресс-служба океанариума.
«Процесс стробиляции (бесполое размножение — прим. ТАСС) у них происходит в полном соответствии с природными биоритмами. С повышением температуры воды и началом таяния льдов вода становится менее соленой, что создает благоприятные условия для созревания полипов. В научно-образовательном комплексе специалисты постарались смоделировать для медуз среду обитания, близкую к естественной, подбирая оптимальную температуру и соленость воды», — говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе, этот вид медуз обитает в Приморском океанариуме уже пять лет, но ранее не размножался. За счет того, что цианеи содержатся в настоящей морской воде, которую океанариум забирает прямо из Японского моря, удалось добиться массовой стробиляции цианей.
Размножение медуз включает два этапа: половой и бесполый. После слияния мужских и женских половых клеток сначала образуется личинка — планула, которая оседает на дне и превращается в полип. Полип начинает делиться, созревает, после чего от него отделяются молодые медузы. В Приморском океанариуме уже несколько лет успешно размножаются три вида медуз: аурелия голубая (Aurelia coerulea), котилориза бугорчатая (Cotilorhiza tuberculata) и кассиопея андромеда (Cassiopea аndromeda).
Приморский океанариум является частью Национального научного центра морской биологии им. В. М. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Министерства науки и высшего образования РФ.