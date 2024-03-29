В Приморском океанариуме медуза цианея волосистая впервые дала потомство

Размножение медуз включает два этапа: половой и бесполый. После слияния мужских и женских половых клеток сначала образуется личинка — планула, которая оседает на дне и превращается в полип. Полип начинает делиться, созревает, после чего от него отделяются молодые медузы. В Приморском океанариуме уже несколько лет успешно размножаются три вида медуз: аурелия голубая (Aurelia coerulea), котилориза бугорчатая (Cotilorhiza tuberculata) и кассиопея андромеда (Cassiopea аndromeda).