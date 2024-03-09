В пригороде Петербурга найдена лосиная столовая. Звери полакомились упавшей осиной

Во Всеволожском районе Ленобласти появилась вегетарианская столовая — для лосей.
Кадры, на которых пара сохатых с удовольствием уплетают ветки упавшей осины, показывает 9 марта биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
Ветки и кора осины зимой и в начале весны являются излюбленным кормом лосей. Запах упавшей осины животные могут учуять за километр, такое дерево может кормить сохатых несколько дней.
«В день взрослое животное съедает до 40 кг еды, затрачивая на это до 11 часов времени», — отмечает Павел Глазков.
В 2023 году в Петербурге насчитали 30 лосей. А в Ленинградской области — более 25 тысяч животных.
Ранее у поваленной осины заметили свидание влюбленных зайцев.