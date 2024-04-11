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В Помпеях обнаружили комнату, украшенную сюжетами на тему Троянской войны

РИМ, 11 апр — РИА Новости. Итальянские археологи, продолжающие раскопки на территории древнеримского города Помпеи, показали «внушительный банкетный зал с элегантными черными стенами», украшенный мифологическими сюжетами на тему Троянской войны, сообщило министерство культуры Италии.

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«Изысканное пространство, в котором можно насладиться приятными моментом с банкетами и беседами, где можно дышать воздухом высокого уровня жизни, который показывает простор помещения, наличие фресок и мозаик, художественное качество картин и выбор сюжетов», — говорится в сообщении.

Доминирующей темой настенных изображений является героизм, который призваны отобразить пары героев и божеств Троянской войны, а также «судьба и в то же время возможность, часто не осознаваемая человеком, изменить свою собственную жизнь». Так, на фресках появляются Елена и царевич Парис, чей роман стал причиной начала Троянской войны, прорицательница Кассандра и бог Аполлон.

«Помпеи — это поистине сундук с сокровищами, который никогда не перестает нас удивлять и вызывать изумление, потому что каждый раз, когда мы ведем раскопки, мы находим что-то прекрасное и значительное», — заявил министр культуры Дженнаро Санджулиано.