В Помпеях обнаружили комнату, украшенную сюжетами на тему Троянской войны

Доминирующей темой настенных изображений является героизм, который призваны отобразить пары героев и божеств Троянской войны, а также «судьба и в то же время возможность, часто не осознаваемая человеком, изменить свою собственную жизнь». Так, на фресках появляются Елена и царевич Парис, чей роман стал причиной начала Троянской войны, прорицательница Кассандра и бог Аполлон.