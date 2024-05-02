В помощь голове. Эксперт назвал методы сохранения ясного ума

Светлый ум, он же на профессиональном языке когнитивный резерв, волнует многих. Остаться в своем разуме до самой старости хотят многие. И есть ряд методов, которые позволят улучшить этот самый резерв. О том, на что следует обращать внимание, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Когнитивное здоровье и сохранение познавательных процессов — это то, к чему все стремятся. Фактически методики укрепления когнитивных функций — обычные когнитивные тренинги, из которых человек подбирает для себя наиболее оптимальный.
Единственное, что важно понимать, — нельзя отделять когнитивное сознание от эмоционального и психологического благополучия. И это не стоит игнорировать, так как каких-то изолированных методик, которые направлены исключительно на сохранение когнитивного резерва, нет — они должны работать комплексно. Ведь когнитивное здоровье невозможно без сохранения эмоционального здоровья.
Когда человек счастлив, оптимистичен, у нет негативизма, он умеет управлять собой, а также у него нет депрессивности и нет запредельных порогов тревожности, то он будет ясно мыслить и стремиться развивать свой потенциал ума все больше.
Простые методики
Когнитивный резерв есть у всех людей без исключения. И его надо раскрывать и регулярно обогащать. Для его развития будут полезны здоровый образ жизни и физическая активность. Но есть одно важное, но — эта активность не должна идти из-под палки и только потому, что надо. Человек искренне должен испытывать удовольствие от того, что он правильно питается или занимается в спортзале. Только так это будет идти во благо и когнитивному резерву, и эмоциональному благополучию. Если же все делать через силу, то когнитивный резерв будет истощаться.
Для улучшения своего эмоционального состояния, психологического благополучия и, как следствие, улучшения когнитивного резерва, следует заняться самоэффективностью и самореализацией. Надо найти себя и то, что вас удовлетворяет, приносит радость и помогает развиваться. В этом случае и проблем со светлым разумом не будет.
Пока человек работает над тем, чтобы эмоционально чувствовать себя спокойно и комфортно, можно попрактиковать простые действия, которые позволят улучшать когнитивный резерв.
К простым способам укрепления когнитивного здоровья можно отнести заучивание новых слов и терминов, постоянное обучение чему-то, просмотр сложных фильмов, которые заставляют подумать, поразмышлять, поанализировать, чтение таких же сложных книг, прослушивание музыки, постоянное опробование чего-то нового. При этом человеку надо быть максимально открытым и любознательным и не заявлять, что вы все знаете и умеете, так что ничего нового познавать и не следует. Именно это стремление к любознательности и открытости позволяет сохранять когнитивное здоровье, а также эмоциональное и психологическое благополучие.