В помощь голове. Эксперт назвал методы сохранения ясного ума

Когнитивный резерв есть у всех людей без исключения. И его надо раскрывать и регулярно обогащать. Для его развития будут полезны здоровый образ жизни и физическая активность. Но есть одно важное, но — эта активность не должна идти из-под палки и только потому, что надо. Человек искренне должен испытывать удовольствие от того, что он правильно питается или занимается в спортзале. Только так это будет идти во благо и когнитивному резерву, и эмоциональному благополучию. Если же все делать через силу, то когнитивный резерв будет истощаться.