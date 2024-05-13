В Польше нашли сокровища знаменитого авантюриста

Затем алчный «целитель» начал использовать нанятую охрану для грабежей паломников и набегов на соседние поместья. За это Ячевского арестовали и заключили в тюрьму, откуда он сбежал и вернулся в свой скит. Несмотря на то, что он не скрывался, до 1712 года авантюриста никто из властей не трогал. По одной из легенд, ему удалось заручиться поддержкой папы римского.