В Польше нашли 300-летний протез расщепленного неба. Он из драгметаллов

В Польше нашли созданный в XVIII веке протез расщепленного неба. Он изготовлен из драгоценных металлов и шерстяной подкладки. Устройство помещалось в носовой полости. Носивший этот протез человек дожил до 50 лет. Подробности приводятся в Journal of Archaeological Science: Reports. Вкратце об открытии в беседе с Live Science рассказала одна из авторов научной статьи антрополог Анна Е. Спинек из Института иммунологии и экспериментальной терапии имени Гиршфельда (Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy).