В Польше нашли 300-летний протез расщепленного неба. Он из драгметаллов

В Польше нашли созданный в XVIII веке протез расщепленного неба. Он изготовлен из драгоценных металлов и шерстяной подкладки. Устройство помещалось в носовой полости. Носивший этот протез человек дожил до 50 лет. Подробности приводятся в Journal of Archaeological Science: Reports. Вкратце об открытии в беседе с Live Science рассказала одна из авторов научной статьи антрополог Анна Е. Спинек из Института иммунологии и экспериментальной терапии имени Гиршфельда (Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy).
«Вероятно, это первое в своем роде открытие не только в Польше, но и в Европе. В музейных и частных коллекция в регионе таких устройств нет», — уточнила Анна Е. Спинек.
Длина протеза — 3,1 см, вес — 5,5 г. Его обнаружили в гробнице в костеле Святого Франциска Ассизского в Кракове во время археологических исследований в 2017—2018 годах. Скорее всего, шерстяная подкладка была покрыта тонкими листами меди и золота, чтобы предотвратить развитие инфекции. Драгметаллы блокировали впитывание выделений в ткань.
Кроме того, на шерсти были найдены следы иодида серебра. Вероятно, вещество было добавлено ради антимикробного эффекта.
Сейчас трудно сказать, как плотно протез прилегал к небу и насколько хорошо он помогал носившему его человеку. Однако сегодня люди со схожими проблемами со здоровьем отмечают: благодаря протезу речь становится более четкой, а прием пищи комфортнее.
Ранее сообщалось о находке в Германии. Там в городе Фрайзин возле приходской церкви Святого Георгия обнаружили скелет мужчины с протезом руки. Он жил в Средние века (в промежуток между 1450 и 1620 годами) и умер в возрасте 30−50 лет.