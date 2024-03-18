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В Подмосковье 24-летней девушке удалили молочные зубы

Девушке в возрасте 24 лет с жалобами на кариес удалили молочные зубы, освободив путь для прорезывания постоянных. Об этом сообщает минздрав Московской области.
Источник: Freepik

В стоматологию Каширской больницы обратилась пациентка с жалобами на кариес и подвижность боковых зубов. Они оказались молочными. Девушка знала об этом, но не обращалась к врачу из-за отсутствия неприятных симптомов.

Рентгенологическое исследование показало, что у девушки были зачатки постоянных зубов. Они не прорезались из-за несформированной верхушкой корня. Врачи удалили ей молочные зубы, освободив путь для постоянных.

«Удаление молочных зубов у взрослых — большая редкость. Спустя несколько недель, когда начнут прорезываться новые коренные зубы, девушка вернется к нам на дальнейшее наблюдение», — рассказала заведующая стоматологическим отделением Елена Тамбова.

Врачи рекомендовали проходить профилактические осмотры у врача-стоматолога раз в полгода.