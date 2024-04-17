В Петербурге создали прибор для бесконтактного определения возраста деревьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Молодые ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали устройство, которое позволит за 10 секунд определять возраст и заболевания деревьев без спила. Прибор точнее и дешевле существующих аналогов, рассказала ТАСС автор разработки, студентка кафедры инноватики и интегрированных систем качества ГУАП Екатерина Евдокимова.
«Если дерево заболевает, то его чаще всего спиливают, а затем сажают новое, хотя можно на ранней стадии определить заболевание и помочь. Установить возраст и болезни деревьев можно с помощью определения диаметра ствола с последующим анализом. Сегодня существуют установки, которые позволяют делать это бесконтактно, но они очень дорогостоящие и менее точные, чем спил дерева и расчет по годовым кольцам. Наша разработка решает эти проблемы, то есть делается фотография и сразу все рассчитывается — понадобится всего 10 секунд», — рассказала она.
Как пояснила автор разработки, создание бесконтактных методов необходимо, поскольку спил не всегда возможен из-за труднодоступности растения, также это может травмировать дерево и требует много времени.
По словам Евдокимовой, прибор может применяться как в городе для сохранения озеленения, так и в заповедниках, где очень много редких и ценных деревьев. Прибор состоит из двух частей — программной и аппаратной, сначала лазерные лучи направляются на ствол дерева, чтобы сфотографировать нужный участок, затем данные обрабатываются с помощью Python и производится расчет. Полученные результаты позволяют проанализировать состояние и развитие дерева согласно его возрасту.
Как добавили ТАСС в пресс-службе вуза, в будущем ученые планируют полностью автоматизировать процесс обработки и анализа фотографий с помощью обучения нейросети дендрологии.