В Петербурге создали прибор для бесконтактного определения возраста деревьев

«Если дерево заболевает, то его чаще всего спиливают, а затем сажают новое, хотя можно на ранней стадии определить заболевание и помочь. Установить возраст и болезни деревьев можно с помощью определения диаметра ствола с последующим анализом. Сегодня существуют установки, которые позволяют делать это бесконтактно, но они очень дорогостоящие и менее точные, чем спил дерева и расчет по годовым кольцам. Наша разработка решает эти проблемы, то есть делается фотография и сразу все рассчитывается — понадобится всего 10 секунд», — рассказала она.