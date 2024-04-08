В Петербурге ищут волонтеров перед брачным сезоном у жаб. Что происходит

В Северной столице ищут волонтеров для помощи жабам, живущим на территории заказника «Сестрорецкое болото» в Курортном районе. Об этом говорится на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга и в социальных сетях «Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».
Добровольцы нужны на непродолжительный срок миграции серых жаб перед началом брачного сезона, который начнется примерно в середине апреля. Ежегодно амфибии начинают массово перемещаться из леса на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру. После этого жабы снова возвращаются в чащу.
Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, находящейся в 1 км от музея «Шалаш В. И. Ленина». Эта дорога и является главным препятствием для земноводных. Поэтому перед специалистами заказника и волонтерами будет стоять задача помочь жабам благополучно добраться до мест нереста. Но в период миграции они могут переходить дорогу и в других местах. Уточняется, что на территории заказника обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе, поэтому волонтерам предстоит перенести через дорогу множество особей. Всех добровольцев научат, как правильно обращаться с жабами, и попросят заполнить дневник наблюдений. Его позже изучит герпетолог (специалист по амфибиям и рептилиям).
Работники заказника попросили горожан воздержаться от самостоятельной помощи жабам вне волонтерского проекта, так как неосторожные и неправильные действия могут навредить амфибиям и даже привести к их гибели.
Для участия в акции надо зарегистрироваться, заполнив форму, и ждать сообщения со ссылкой на закрытый телеграм-канал. Там будет опубликована вся необходимая информация.
Недавно под Санкт-Петербургом, в городе Сосновый Бор на берегу Финского залива, неравнодушные сняли с льдины детеныша балтийской нерпы. По заключению ветеринаров, животному было не больше десяти дней от роду, а его мама могла уплыть, испугавшись собак или птиц. Животное оперативно передали в Фонд друзей балтийской нерпы, где о ней позаботились специалисты.