В Петербурге ищут волонтеров перед брачным сезоном у жаб. Что происходит

Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, находящейся в 1 км от музея «Шалаш В. И. Ленина». Эта дорога и является главным препятствием для земноводных. Поэтому перед специалистами заказника и волонтерами будет стоять задача помочь жабам благополучно добраться до мест нереста. Но в период миграции они могут переходить дорогу и в других местах. Уточняется, что на территории заказника обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе, поэтому волонтерам предстоит перенести через дорогу множество особей. Всех добровольцев научат, как правильно обращаться с жабами, и попросят заполнить дневник наблюдений. Его позже изучит герпетолог (специалист по амфибиям и рептилиям).