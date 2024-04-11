В Перу представили самого старого человека в мире. Ему 124 года

С самого детства он ухаживал за животными, наблюдая за тем, как другие дети ходят в школу, а у него такой возможности не было. Когда он уже был взрослым, владельцы фермы забросили свое поместье и мужчина остался здесь жить в одиночестве. Без семьи и друзей. Иногда он ходил на деревенские праздники, продавая локро (местное блюдо), которое готовил сам, работал на фермах и обменивал фрукты и овощи на необходимые ему вещи. Так протекала жизнь «Машико», пока 7 февраля 2019 года его не нашел соцработник Pensión 65. В апреле того же года его добавили в социальную программу Midis.