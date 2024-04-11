В Перу представили самого старого человека в мире. Ему 124 года

Перуанский фермер претендует на звание старейшего мужчины в мире, отметив 124-й день рождения, после того, как британский пенсионер Джон Тиннисвуд был объявлен официальным рекордсменом в возрасте 111 лет. О потенциальном рекордсмене сообщили в Pensión 65, это национальная пенсионная система Министерства развития и социальной интеграции Перу (Midis).
По утверждению властей, местный сельский труженик родился в 1900 году. Зовут его Марселино Абад Толентино, он родом из центрального региона Уануко, где все это время жил без официальных документов и не учитывался в государственной системе, пока соцработники не нашли его в 2019 году. После этого мужчине предоставили удостоверение личности и пенсию. Тогда даже сняли об этом репортаж, в нем отмечалось, что 119-летнего на тот момент старика удалось найти в отдаленном районе страны в Андах.
После этого пожилой человек впервые получил доступ к государственным услугам. Долгие годы он жил отшельником, а сейчас нашел приют и попечение в доме престарелых. Марселино признался, что один из его секретов долголетия — крепкое здоровье, жизнь в природных условиях и натуральные продукты. Он любит есть баранину и лаймы. В 7 лет он осиротел, отец и мать погибли, переправляясь через реку на лодке. Мальчика взяли к себе владельцы местного поместья.
С самого детства он ухаживал за животными, наблюдая за тем, как другие дети ходят в школу, а у него такой возможности не было. Когда он уже был взрослым, владельцы фермы забросили свое поместье и мужчина остался здесь жить в одиночестве. Без семьи и друзей. Иногда он ходил на деревенские праздники, продавая локро (местное блюдо), которое готовил сам, работал на фермах и обменивал фрукты и овощи на необходимые ему вещи. Так протекала жизнь «Машико», пока 7 февраля 2019 года его не нашел соцработник Pensión 65. В апреле того же года его добавили в социальную программу Midis.
5 апреля 2024 года он отпраздновал свое 124-летие, власти показали фотографии, на которых видно, как его угощают огромным праздничным тортом в доме престарелых Casa Hogar Mis Abuelitos, где он сейчас проживает. Страна уже подала заявку на внесение жителя своей страны в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего человека в мире.
Сейчас этот статус среди мужчин присвоен 111-летнему Джону Тиннисвуду из Великобритании, он был признан старейшим человеком в мире после смерти гражданина Венесуэлы Хуана Висенте Переса Мора на прошлой неделе в возрасте 114 лет.
В настоящее время организация рассматривает заявку, но ее представитель сообщил, что «Книга рекордов Гиннесса получает множество заявок от людей, которые утверждают, что являются старейшим из ныне живущих людей». Проверка потребует тщательного изучения официальных документов и других доказательств группой экспертов. В случае подтверждения Толентино будет назван самым старым человеком в мире.
Самой старой из ныне живущих женщин является испанка Мария Браньяс Морера, ей 117 лет.