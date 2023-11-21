В Перу нашли пять тысячелетних мумий, в том числе детей, и лестницу

Источник: ANDINA/Daniel Bracamonte

В Перу обнаружили пять мумий, возраст каждой из которых превышает тысячу лет, а также лестницу, которая датируется 3500 годом до нашей эры. Как пишет агентство Andina, археологи обнаружили находки у реки Римак в провинции Лима.

Уточняется, что археологи, работающие на территории археологического памятника Уака Ла Флорида, нашли мумифицированные тела, предположительно, четырех детей и одного взрослого. Есть версия, что все они принадлежат древней культуре Манчай, которая существовала до инков. Ее носители жили вокруг современной Лимы примерно с 1500 года до н. э. до 1000 года до н. э. Они строили U-образные храмы, обращенные к восходящему солнцу, и приносили человеческие жертвы. Также неподалеку от мумий нашли лестницу, датируемую 3500 годом до нашей эры.

Место раскопок посетила министр культуры Перу Лесли Уртеага. Женщина отметила работу археологов и Департамента культуры, исторического наследия и туризма региона. Она же добавила, что мумии будут вывезены с места обнаружения до конца текущего года для дальнейшего изучения. Отмечается, что археологи планируют провести анализ компонентов ткани, обнаруженной в погребальных свертках вместе с мумиями.

Сейчас, добавляет агентство, местные службы работают над тем, чтобы оградить место раскопок от дождей и других последствий непогоды, вызванных феноменом Эль-Ниньо.