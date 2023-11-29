В Перу нашли доинкские мумии с «фальшивыми головами»

Источник: K. Kowalewski / PUCP Archaeology Program «Valley of Pachacamac»

Археологи программы Valley of Pachacámac Папского католического университета Перу во главе с Кшиштофом Маковски (Krzysztof Makowski) обнаружили 73 неповрежденные мумии, сообщается в блоге Archeowieści, который ведет факультет археологии Варшавского университета. Найденное захоронение относится ко временам расширения доинкской империи уари (800−1100 годы н. э.).

Открытие было сделано в Пачакамаке в провинции Лима (Перу). Останки мужчин и женщин были обмотаны тканью и веревками. На некоторых были маски, известные как «фальшивые головы» (false heads).

Останки были найдены на обширном комплексе погребений возле стен Расписного храма — одного из монументальных сооружений в Пачакамаке. Захоронения в этом месте относятся к разным периодам. Немецкий археолог Макс Уле обнаружил комплекс в XIX веке. В Archeowieści уточнили, что сооружение подвергалось разрушениям в связи с искоренением язычества, а многие захоронения были разграблены.

Кшиштоф Маковски и его коллеги работали возле обрушившейся стены. Ученые предположили, что руины затруднили бы доступ расхитителям гробниц к захоронениям. Их гипотеза оказалась верна.

Как отметил Маковски, в доиспанских Андах верили, что после смерти человек продолжает жить в параллельном мире предков. Необходимое условие — члены семьи выполняют свой долг и подготавливают покойного к жизни после смерти. Находки доколониального периода свидетельствуют, что к обязанности обеспечить посмертную жизнь предкам подходили серьезно. Люди считали, что каждый год их родственники возвращаются на землю и следят за урожаем.

Ранее сообщалось, что в Германии в ходе раскопок возле 1000-летнего бывшего королевского дворца, возведенного римским императором Оттоном I Великим, обнаружили скелеты мужчины и женщины. На черепе последней не было лицевых костей. Этот факт и привлек ученых. Однако впоследствии выяснилось, что череп был поврежден уже после захоронения, скорее всего, из-за плуга или мелких животных, прорывших в могиле норы.