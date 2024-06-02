В Пермском крае медведь забрался в дом, выбил дверь и погрыз лампочки

До этого сообщалось, что в Магадане медведь загнал прохожего на дерево. Мужчина пошел гулять с собакой в район Горохового поля и столкнулся с медведем. Россиянин спасся от зверя, забравшись на дерево, убежавшую собаку удалось найти, животное не пострадало.