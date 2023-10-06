17:32 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В Перми разработана конструкция для предотвращения экокатастроф

Новый робот способен проводить диагностику труб в сложных и труднодоступных местах.

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Со временем газовые и нефтяные трубопроводы становятся более подверженными износу, коррозии, утечкам и другим повреждениям. Если отводы имеют изогнутую форму с малым диаметром, они практически не проверяются изнутри робототехническими средствами. Разрушение отводов часто приводит к разгерметизации, что влечет за собой аварии и экокатастрофы.

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали инновационную конструкцию робота для проверки трубопроводов и представили моделирование его движения в последовательно расположенных отводах. При условиях регулярного использования, она поможет обеспечить безопасность и продолжительность эксплуатации трубопроводов в несколько раз.

Роботы смогут выполнять диагностику в сложных и труднодоступных местах, например, промышленных трубопроводов, снижая возможный риск для здоровья и жизни людей. В разработку включены системы навигации и позиционирования, датчики и сенсоры, системы коммуникации и машинное обучение.

«Механическая конструкция робота содержит несущее основание (корпус), на котором установлена опорная нога с колесным движителем. Опорные ноги расположены относительно друг друга под углом 60 градусов. Для того чтобы каждая опорная нога имела контакт с внутритрубной поверхностью, мы разработали специальную систему рычагов», — объясняют ученые. Также они добавили, что благодаря специально спроектированному корпусу, конструкция может спокойно передвигаться в отводах, а колесный тип движителя испытывает наименьшее сопротивление, в отличии от других, например, гусеничных.

Инновационная разработка уже используется при диагностике трубопроводов теплоснабжения в одном из городов России.

Ранее студент Самарского университета имени Королева создал модель системы для предотвращения авиакатастроф.

Анна Морозова

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