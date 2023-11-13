04:23 (мск), источник: ТАСС

В Пентагоне допустили связь инцидентов с НЛО и внеземных цивилизаций

ВАШИНГТОН. /ТАСС/. Инциденты с неопознанными летающими объектами (НЛО) могут быть связаны как с инопланетянами, так и с технологиями других стран. Об этом заявил в интервью газете Politico директор управления Министерства обороны США по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик, который в следующем месяце покинет свой пост.

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Источник: специальный сайт Минобороны США

Отвечая на вопрос о том, существуют ли внеземные цивилизации, он подчеркнул: «Это замечательный вопрос. Мне нравится этот вопрос. Во-первых, лучшее, что может стать результатом нашей работы, — это доказательство того, что инопланетяне существуют, верно? Потому что если мы не докажем, что инопланетяне существуют, то тогда то, что мы обнаружили, будет свидетельством того, что другие люди занимаются чем-то на нашем заднем дворе. А это нехорошо».

«Во-вторых, с научной точки зрения: научное сообщество согласится с тем, что статистически неверно считать, что во Вселенной нет жизни, поскольку Вселенная настолько огромна, в ней столько галактик, звездных систем и планет. Именно поиск такой жизни и является частью миссии НАСА (Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства — прим. ТАСС). Однако вероятность того, что эта жизнь разумна, что она нашла Землю, что она прилетела на Землю и что она неоднократно терпела крушения на территории США, не очень велика», — добавил Киркпатрик, который возглавил управление в июле прошлого года. Его организация изучила свыше 800 случаев обнаружения, предположительно, НЛО.

Киркпатрик был соавтором просочившегося в сеть проекта научной статьи, в которой предполагается, что изучаемые его управлением неопознанные объекты могут быть инопланетными зондами, исследующими Землю. Заместитель Киркпатрика Тим Филлипс будет и. о. главы управления, пока Пентагон не объявит о назначении нового руководителя.

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