В Парке Горького из ливневой канализации спасли утят

«В течение 10 минут бригада прибыла на место: спасатели сняли решетку, опустились в ливневку и одного за другим вытащили пушистых утят на газон — целыми и невредимыми. Все это время мама утка терпеливо наблюдала за действиями спасателей со стороны», — добавили в пресс-службе.