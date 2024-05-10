В Парке Горького из ливневой канализации спасли утят

«История чудесного спасения в Парке Горького. Во время дневного променада по парку сквозь решетку ливневой канализации провалились 7 маленьких утят. Мама-утка не растерялась и стала звать на помощь», — говорится в публикации.
Отмечается, что неравнодушные посетители вызвали спасателей.
«В течение 10 минут бригада прибыла на место: спасатели сняли решетку, опустились в ливневку и одного за другим вытащили пушистых утят на газон — целыми и невредимыми. Все это время мама утка терпеливо наблюдала за действиями спасателей со стороны», — добавили в пресс-службе.
По ее данным, на эту операцию потребовалось 15 минут, после чего воссоединившиеся птицы ушли в сторону фонтана.