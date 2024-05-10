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В Парке Горького из ливневой канализации спасли утят

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели вызволили семь утят, провалившихся сквозь решетку ливневой канализации в Парке Горького в Москве, сообщается в Telegram-канале парка.

Источник: Парк Горького

«История чудесного спасения в Парке Горького. Во время дневного променада по парку сквозь решетку ливневой канализации провалились 7 маленьких утят. Мама-утка не растерялась и стала звать на помощь», — говорится в публикации.

Отмечается, что неравнодушные посетители вызвали спасателей.

«В течение 10 минут бригада прибыла на место: спасатели сняли решетку, опустились в ливневку и одного за другим вытащили пушистых утят на газон — целыми и невредимыми. Все это время мама утка терпеливо наблюдала за действиями спасателей со стороны», — добавили в пресс-службе.

По ее данным, на эту операцию потребовалось 15 минут, после чего воссоединившиеся птицы ушли в сторону фонтана.