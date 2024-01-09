В парижском метро уже два месяца ловят «застрявшую» ворону
Пришлось пригласить орнитолога для отлова птицы.
Пришлось пригласить орнитолога для отлова птицы.
Телеканал France 3 Régions сообщает, что Автономное агентство парижского транспорта (RATP) вынужденно привлекло эксперта по хищным птицам из Музея естественной истории Фредерика Жиге. Все дело в вороне, которая два месяца не может выбраться со станции метро.
«Последние два месяца птица летала над головами пассажиров на станции Менильмонтан в 20-м округе, — сообщают французские СМИ. — В ближайшие дни на станцию должен прибыть специалист, который попытается ее поймать».
Отловить нарушительницу порядка пытались еще в ноябре после обращений в ассоциацию «Лига по защите птиц». Но специалисты не смогли это сделать даже с помощью клеток.
RATP приняло решение пригласить эксперта, чтобы он оценил ситуацию и предложил новые варианты. Все это время птицу кормили неравнодушные пассажиры метро, которые приносили вороне фарш, нут, кукурузу и воду.
Недавно ученые выяснили, что вороны умеют высчитывать алгоритм, который гарантирует им максимальное вознаграждение.
Олеся Маевская