В Пакистане открыли два новых для страны вида бабочек

«Prozorovia kailashi — это первая находка для Пакистана. Раньше он был известен из Индии по одному или двум экземплярам. Мы впервые его нашли в Пакистане, впервые поймали самку этого вида, — сказал Спицын. — Также новый для фауны вид циан поймали Cyana guttifera. Для фауны циан Пакистана было известно всего четыре вида, с нашим получается пять».